Uhldingen-Mühlhofen Hochzeitsmesse im Jägerhof: Alles für den schönsten Tag im Leben

Die Hochzeitsmesse Uhldingen findet erstmals im Restaurant Jägerhof statt. Organisatorin Renate Weber setzt vor allem auf regionale Anbieter.

Mit neuer Location, aber bewährtem Konzept, lockte die Hochzeitsmesse Uhldingen zahlreiche Heiratswillige in das Restaurant Jägerhof. Egal ob die angehenden Brautpaare noch ganz am Beginn ihrer Planung sind oder nur noch einzelne Teile der Vorbereitung fehlen – im kleinen Rahmen konnte neben der Suche nach Brautkleid und Friseur auch ein Tänzchen gewagt werden. Bei wunderschönem Winterwetter wurden die Besucher bereits am Eingang von einer schneeweißen Kutsche begrüßt. "Wer fühlt sich hier nicht gleich wie Cinderella – glitzernder Schnee und der Bodensee zu Füßen", schwärmte Organisatorin Renate Weber, Inhaberin des Brautateliers Weber in Salem.

Durch die großen Räumlichkeiten im Jägerhof konnten sich erstmals 22 Aussteller vorstellen. "Wir wollten mehr Platz schaffen und aufbrechen zu neuen Ufern", so Weber. Die Hochzeitsmesse war vor 23 Jahren nicht nur die erste in Region, sondern eröffnete auch 2017 den Reigen der Hochzeitsmessen rund um den Bodensee. Damals hätte es nur eine geringe Auswahl an Kleidern gegeben und der Puffärmel dominierte die Modewelt, meint Weber mit einem Augenzwinkern. Heute seien die Wünsche der Bräute individueller – vom Meerjungfrauenkleid bis hin zum kurzen Petticoat. Eins hätten aber alle Bräute gemeinsam: "Prinzessin sein für einen Tag", so Weber, die seit 30 Jahren Bräute einkleidet. Bei der Auswahl der Aussteller lege sie großen Wert auf Regionalität und das kommt bei den Besuchern besonders gut an. "Wir lernen so Ansprechpartner vor Ort kennen und müssen nicht auf große überregionale Anbieter ausweichen", meint Julia Zülke aus Stockach, die 2018 heiratet. Gerade der kleine familiäre Rahmen gefalle ihr hierbei besonders gut.

Christiane Albiez hat bereits im vergangenen Jahr den Schritt vor den Traualtar gewagt und präsentierte bei den Modenschauen auf der Messe ihr Brautkleid. "Seit der Hochzeit hing das Kleid im Schrank und es ist wirklich aufregend, es wieder zu tragen", sagte sie. Auch sie hat vor ihrer Hochzeit auf Messen nach Ideen gesucht, egal ob Fotograf, Sänger oder Tischdekoration.

Für die Aussteller bietet die Messe eine Plattform, um Kunden zu gewinnen. "Das ist keine Werbung mit der Gießkanne, wir können gezielt Menschen ansprechen und sie auf ihrem Weg zum perfekten Ring begleiten", erklärte Lucian Zdych vom Schmuckatelier "Die Zwei" aus Überlingen, das neben dem Brautatelier einer der treusten Aussteller der Messe ist.

Die neue Location lockte auch neue Aussteller an, wie das Gartencenter Schupp oder den Friseursalon "Hair'n'more". "Die modernen Räumlichkeiten bieten einen schönen Rahmen für dieses Event", so Friseur Hans-Peter Striebel. Vom Friseurteam konnte sich die angehende Braut auch einen neuen Look zaubern lassen. "Gerade der Vintagelook ist noch sehr angesagt. Lockere Frisuren oder Flechtfrisuren mit Blüten im Haar werden oft gewünscht", erklärte Striebel. Wer die nervenaufreibende Planung seiner Hochzeit direkt in fremde Hände geben möchte, konnte sich an Weddingplanerin Johanna Lefèvre wenden. "Ich möchte den Leuten die Angst nehmen, dass ein Weddingplaner direkt teuer sein muss. Es geht eher darum aus dem vorhandenen Budget das Beste zu machen", so Lefévre. Schließlich, da sind sich alle Aussteller einig, soll es ja der schönste Tag im Leben werden.