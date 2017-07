Uhldingen-Mühlhofen Hafenfest mit viel Programm am Wochenende

Am Wochenende steht in Uhldingen-Mühlhofen wieder das Hafenfest an. Höhepunkt ist die Schrottregatta am Samstag um 17 Uhr. Für die Regatta gibt es diesmal neue Bewertungsrichtlinien.

Uhldingen-Mühlhofen – Mit dem Hafenfest Unteruhldingen steht am Wochenende der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen an: Bereits zum 37. Mal wird das beliebte Fest von der Tourist-Information und den Vereinen organisiert rund um die Hafenmauern in Unteruhldingen ausgetragen. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Festprogramm freuen: Auf drei Musikbühnen bieten die teilnehmenden Vereine ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit viel Musik. Wer Lust auf Bier oder Grillwurst hat, ist bereits am Freitagabend ab 180 Uhr zum gemütlichen Feierabendhock eingeladen.

Höhepunkt der beiden Festtage bleibt die „Uhldinger Schrottregatta“ am Samstagnachmittag, dieses Jahr um 17 Uhr, bei der Freizeitkapitäne mit ihren Gefährten aller Art ihr Glück versuchen: Bei dieser Regatta über 400 Meter steht die Originalität eindeutig im Vordergrund. „Schwimmende Sofas, Betten, Badewannen oder Fässer: Alles ist erlaubt", sagt Nadia Intelisano von der Tourist-Information. "Es sollte nur originell sein und darf keinen Motor haben. Die Crew, die ihren schwimmenden Untersatz als erstes ins Ziel bringt, kann sich über einen Pokal freuen." Die Bewertungsrichtlinien wurden geändert. „Es wird eine fünfköpfige Jury geben, die den Ideenreichtum, die Umsetzung des Mottos, die Schnelligkeit und den Fun-Faktor bewertet“, sagt die Touristikerin. Das Ganze wird öffentlich bei der Siegerehrung geschehen. Anmeldungen werden noch bis zum heutigen Freitag in der Tourist-Information am Parkplatz zum See entgegengenommen.

Nach der Regatta erleuchtet gegen 22.15 Uhr das traditionelle Seefeuerwerk den Himmel über dem Hafen in Unteruhldingen. Wer das farbenfrohe Feuerwerk am Bodensee aus nächster Nähe genießen möchte, kann es auf einer Rundfahrt an Bord der MS Uhldingen erleben.

Auch in diesem Jahr mit dabei ist das Forum Jugend aktiv. Die Jugendlichen haben eine bunte Mischung aus zahlreichen Nachwuchsmusikern organisiert: Zum vierten Mal präsentiert sich die Musikschule Powerplay aus Ravensburg, Markdorf und Stockach. Die Besucher erwartet am Samstag ab 16.30 Uhr Einzelvorführungen bekannter Songs aus dem Rock- und Pop-Bereich, aber auch Eigenkompositionen von Schülern mit ihren Lehrern sowie Bands.

Der Sonntag wird zum Familientag. Die Vereine haben ein buntes Kinderprogramm mit Basteln, einem Clown, Welterbe-Quiz, Torwandschießen, Singen und einer Tombola auf die Beine gestellt. Der Hauptpreis ist ein Zeppelin-Rundflug.

Damit die Gäste das Fest auch genießen können, ohne um ihren Führerschein fürchten zu müssen, verkehren ab Samstag um Mitternacht zusätzliche Busse. Das Eintrittsbändel, das am Samstag ab 16 Uhr für 4 Euro verpflichtend ist, gilt für diese Sonderfahrten als Fahrschein. Das gilt auch für die Nachtbusse der RAB Seelinie 7395, die im Stundentakt verkehren.

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre bezahlen keinen Eintritt; am Sonntag ist der Eintritt für alle frei. Zum dritten Mal gibt es übrigens den Ansteckpin „I mag's Uhldinger Hafenfescht“. Jeder, der möchte, kann diesen im Vorverkauf für 1 Euro in der Tourist-Information oder auf dem Fest an den Vereinsständen erwerben – solange der Vorrat reicht.

Das Programm

Freitag, 21. Juli

18 bis 22 Uhr: Feierabendhock

Samstag, 22. Juli

13 Uhr: Festbeginn mit Fassanstich, Bühne Musikverein

15 Uhr: Musikverein Sipplingen, Bühne Musikverein

16.30 Uhr: Musikschule Powerplay, Bühne Ostmole

17 Uhr: Schrottregatta

17 Uhr: Fanfarencorps Meckenheim, Bühne Fanfarenzug

18 Uhr: Gastauftritte verschiedener Fanfarenzüge, Bühne Fanfarenzug

18 Uhr: Revote, Bühne Ostmole

18.50 Uhr: Crotec, Bühne Ostmole

19 Uhr: Massenchor der Fanfarenzuüge, Bühne Fanfarenzug

19.30 Uhr: Partynacht mit den Jungs vom Bodensee und DJ Tobi Bonito, Bühne Fanfarenzug

20 Uhr: Road to Exile, Bühne Ostmole

22.15 Uhr: See-Feuerwerk

22.30 Uhr: DJ Musik, Bühne Ostmole

Sonntag, 23. Juli