Uhldingen-Mühlhofen Hafen Unteruhldingen: Seehaufen entführt bis Sonntag ins Mittelalter

In die Zeit der Landsknechte, Gaukler, Händler, Burgfräuleins und Musikanten des 16. Jahrhunderts werden die Besucher derzeit entführt. Noch bis zum kommenden Sonntag, 28. Mai, steht der Ortsteil Unteruhldingen ganz im Zeichen des Mittelalters.

Der „Seehaufen“ aus Bermatingen, gemeinsam mit der Tourist-Information Veranstalter des Mittelaltermarktes, spielt hier das Landknechtsleben aus dem Jahre 1525 nach. Dabei möchte er eher an die schönen Zeiten des Mittelalters als an Knechtschaft und Frondienst erinnern. Am Donnerstagvormittag marschierten die Teilnehmer – darunter unter anderem die "Ritterbrüder der Welfen", die "Zeitenbummler" oder die "Pestbeulen", unter den Klängen des Fanfarenzuges Unteruhldingen ein. "Edgar aus dem Hause Lamm", wie der Bürgermeister genannt wurde, eröffnete den Markt.