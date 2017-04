Uhldingen-Mühlhofen Großes Interesse an Welterbesaal zu Tag der offenen Tür

Großes Interesse an Welterbesaal zu Tag der offenen Tür

Der Tag der offenen Tür in der neuen Tourist-Information mit Welterbesaal hat viele Bürger angelockt.

Er mutete fast wie ein Volksfest an, der Tag der offenen Tür bei der neuen Tourist-Information mit Welterbesaal am Parkplatz zum See. Das Gebäude konnte sechs Stunden lang besichtigt werden, die Mitarbeiterinnen standen für Auskünfte und Fragen zur Verfügung.

Bürgermeister Edgar Lamm und Planer Jürgen Sick erläuterten in kurzen Ansprachen die Entstehung des neuen Gebäudes, das nach 18-monatiger Bauzeit vor wenigen Tagen offiziell in Betrieb genommen worden war. Im Welterbesaal war für viel musikalische Unterhaltung gesorgt: Den Auftakt machte der Musikverein Oberuhldingen, der sich erstmals mit seiner neuen Dirgentin Sandra Stauber präsentierte. „Man könnte meinen, Sie sind schon seit längerer Zeit die Dirigentin der Trachtenkapelle“, lobte Bürgermeister Edgar Lamm die neue Dirigentin, die ebenso wie die Dirigenten und Vorsitzenden der anderen auftretenden Vereine (Männergesangverein Unteruhldingen, Fanfarenzug Unteruhldingen, Musikverein Mühlhofen und das Wu-Tai-Chi-Zentrum Bodensee) eine Flasche Welterbewein mit Etikett des Birnaumalers Norbert Sand erhielt.

Im Außenbereich informierte die Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen über ihre Arbeit, Kinder hatten die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit einem wasserspritzenden Schlauch zu machen.

Der Fotoclub Uhldingen wiederum zeigte Fotografien und stellte seine Arbeit in seinem neuen Clubraum vor. Nicht zuletzt hatte die Tourist-Information geöffnet: Der Parkplatz zum See war das erste Mal in dieser Saison fast vollständig belegt.