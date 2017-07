Uhldingen-Mühlhofen Gemeinde steigt in regionalen Kompensationspool für Ökopunkte ein

Der Gemeinderat von Uhldingen-Mühlhofen hat beschlossen, dass die Gemeinde dem regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (Reko) beitritt. Dafür stehen im Haushalt 65 000 Euro bereit. Mithilfe von Reko kann die Gemeinde nötige Ausgleichsmaßnahmen für Bauprojekte mit Ökopunkten bezahlen.

Uhldingen-Mühlhofen – Am Bodensee ist die Suche nach Ausgleichsflächen für Eingriffe in die Natur schwierig. Deshalb wurde die Gesellschaft regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (Reko) vor drei Jahren ins Leben gerufen. Gesellschafter ist laut Gemeinderatsbeschluss bald auch die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen. Die hierfür notwendigen Mittel von rund 65 000 Euro wurden bereits in den Haushalt 2017 eingestellt. Das Gremium beauftragte Bürgermeister Edgar Lamm, die notwendigen Erklärungen zum Beitritt abzugeben und Verträge abzuschließen.

Nach Darstellung von Regionalverbandsdirektor und Reko-Geschäftsführer Wilfried Franke wurde die GmbH auf Initiative des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben im April 2014 gegründet. Er habe beobachten können, wie unbefriedigend die Umsetzung vieler Ausgleiche für Eingriffe in die Natur liefen. „Also aus purer Notwendigkeit und nicht aus Jux und Tollerei“, beschrieb Franke den Weg zur Gründung. Derzeit gehören zur Reko 14 Kommunen zwischen Friedrichshafen und Ravensburg, außerdem der Bodenseekreis und der Landkreis Ravensburg sowie der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben. Aufgabe der Gesellschaft ist es, einen Pool von Ausgleichsflächen und Ökopunkten zu organisieren beziehungsweise langfristig sicherzustellen. Aus diesem Pool können dann die Gesellschafter bei Eingriffen in die Natur ihren Ausgleichsbedarf decken, sofern sie keine eigenen Flächen dafür haben.

Im ersten Geschäftsjahr 2015 erwarb die Reko bereits 1,2 Millionen Ökopunkte für die Städte und Gemeinden. Damit konnte der Ausgleich für Eingriffe in die Natur ermöglicht werden, wie sie beim Bau von Wohn- und Gewerbegebieten entstehen. Im Jahr 2016 verdoppelte sich das Geschäftsvolumen von Reko bereits: Über zwei Millionen Ökopunkte wurden gehandelt. Die GmbH hat beide Geschäftsjahre mit einem Gewinn abgeschlossen. Lamm erklärte in der Gemeinderatssitzung: „Generell ist festzustellen, dass sich mittlerweile ein Markt zum Handel mit Ökopunkten entwickelt hat. Aufgrund der Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Flächen für Ausgleichsmaßnahmen einerseits und den weiter steigenden Eingriffen durch neue Wohn- und Gewerbegebiete, Straßen und so weiter sind die Preise für Ökopunkte bereits deutlich gestiegen und werden aller Voraussicht nach weiter steigen.“

Nun hätten weitere Kommunen aus der Region Bodensee-Oberschwaben Antrag auf Aufnahme in die Reko gestellt. Unabhängig von der Mitgliedschaft in der Reko könnten Maßnahmen in der eigenen Gemeinde nach wie vor vorgenommen und weitere Ökopunkte gesammelt werden. Lamm erklärte: „Das Modell Reko hat mittlerweile landesweit Schlagzeilen gemacht und wird in anderen Regionen als Vorbild betrachtet.“ Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen erwerbe zurzeit 300 000 Ökopunkte von der Reko, die bis zur Inanspruchnahme verzinslich angelegt würden. Weitere rund 70 000 Ökopunkte seien noch vorhanden, sodass die Entwicklungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet sei. Verfüge eine Gemeinde nicht über den notwendigen Ausgleich, könne eine Maßnahme, so sinnvoll sie auch sein mag, nicht ausgeführt werden, sagte der Rathauschef. Gemeinderätin Gabriele Busam (FW) befand: „Es besteht gar kein Zweifel beizutreten und uns in diesen Pool einzukaufen.“ Das sahen ihre Ratskollegen nach kurzer Fragerunde ebenso.

Reko GmbH

Eingriffe in die Landschaft sind nach dem Baugesetzbuch und dem Naturschutzrecht durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen, wie der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben erklärt. Die Maßnahmen dienen zur nachhaltigen Aufwertung und langfristigen Sicherung von Freiräumen für Natur und Bevölkerung. Die Gemeinden sammeln auf diese Weise Ökopunkte. Um diese Kompensationsmaßnahmen sinnvoll über die Gemarkungsgrenzen hinweg zu gestalten, wurde im April 2014 der Regionale Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (Reko) als GmbH ins Leben gerufen. Friedrichshafen, Markdorf, Ravensburg, Weingarten, Tettnang, Baienfurt, Baindt, Berg, Eriskirch, Immenstaad, Kressbronn, Langenargen, Meckenbeuren und Oberteuringen sowie die Landkreise Bodenseekreis und Ravensburg sind bereits dabei. Die Geschäftsführung liegt beim Regionalverband Bodensee-Oberschwaben. Durch das zentrale Management soll der ökologische Ausgleich erleichtert und das Umsetzungsdefizit bei den Gesellschaftern verringert werden. Die GmbH erreicht dies, indem sie Verträge mit Eigentümern von Flächen abschließt, die mit Maßnahmen dauerhaft ökologisch aufgewertet werden und somit Ökopunkte erbringen. (sk)