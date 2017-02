Uhldingen-Mühlhofen Gemeinde gibt Eigenbetrieben Darlehen

Rat beschließt "innere Darlehen" für die drei Eigenbetriebe der Gemeinde.

Die Gemeinde vergibt in diesem Jahr „innere Darlehen“ an die Eigenbetriebe. Eine „sehr sinnvolle und gute Änderung“ im Finanzierungsbereich der Eigenbetriebe, wie es Bürgermeister Edgar Lamm bereits beim Neujahrsempfang ausgedrückt hatte. Der Gemeinderat beschloss solche Darlehen für den Eigenbetrieb Wasserwerk über 196 000 Euro, für den Eigenbetrieb Tourist-Information über 52 000 Euro und für den Eigenbetrieb Abwasser über 1 047 500 Euro. Für die Darlehen erhält die Gemeinde von den Eigenbetrieben eine kleine Verzinsung. „Falls die Gemeinde irgendwann einen Finanzierungsbedarf hat, der nicht mit den freien Rücklagen abgedeckt werden kann, so kann sie diese inneren Darlehen durch Bankdarlehen ablösen und den Rücklagen zuführen und hat dann wieder ihren ganz normalen Finanzierungsspielraum zur Verfügung“, so der Rathauschef. Die Darlehen sind jederzeit gegenseitig mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende des Jahres kündbar. „Wir kündigen uns sozusagen selber“, sagte Lamm.

Wie Marcus Peglau, der stellvertretende Kämmerer, erläuterte, ist beim Eigenbetrieb Wasserwerk zur Abdeckung der Finanzierungslücke aus Vorjahren ein Trägerdarlehen der Gemeinde in Höhe von 196 118 Euro eingeplant. Er sagte weiter, im Wirtschaftsplan der Tourist-Information sei zur Deckung der vorjährigen Finanzierungslücke ein Trägerdarlehen der Gemeinde in Höhe von 52 066 Euro beabsichtigt. Durch die schlechte Finanzlage des Eigenbetriebes Tourist-Information und den noch nicht abschätzbaren finanziellen Auswirkungen durch die Neustrukturierung des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Tourismus schlug er dem Gremium vor, auf eine Verzinsung dieses Trägerdarlehen bis Ende des Jahres zu verzichten. Auch soll die Laufzeit des Darlehens erst ab 1. Januar kommenden Jahres festgelegt werden. Beim Eigenbetrieb Abwasser wiederum sei zur Abdeckung der Finanzierungslücke aus Vorjahren neben einer Kreditaufnahme auch ein Trägerdarlehen der Gemeinde in Höhe von 1 047 544 Euro vorgesehen.