Uhldingen-Mühlhofen Gedenken auf dem Birnauer KZ-Friedhof diesmal unter dunklen Schatten

Bei der Feier auf KZ-Friedhof war dieses Mal die Warnung vor neuem Rechtsradikalismus allpräsent. Festredner Richard Detje: "Die Schneisen und Kanäle der extremen Rechten in autoritär wertkonservative Lager der gesellschaftlichen Mitte sind breiter geworden."

Strahlende Sonne beschien die neuen Grabplatten, die den verhungerten, ermordeten oder bei der gefährlichen Arbeit in der Goldbacher Stollenanlage umgekommenen KZ-Häftlingen seit vergangenem Herbst Namen geben. "Jetzt ist eine wirkliche Gedenkstätte daraus gemacht worden mit Unterstützung der Stadt Überlingen", erinnerte Lilo Rademacher vom VVN-BdA (siehe Infokasten), der wie alle Jahre am Samstag nach dem 8. Mai zur Gedenkfeier auf den KZ-Friedhof oberhalb der Birnau eingeladen hatte. Rund 150 Menschen säumten die Anlage und hörten, dass hier Jugendliche aus 14 Ländern gearbeitet hatten. "Ähnlich zusammengesetzt wie die Menschen, die im Stollen arbeiten mussten, aus Polen, der Tschechoslowakei, aus Italien, aus Spanien, aus Russland, aus der Ukraine."

Vieles war wie immer an diesem Tag, es wurde an den "Schwur von Buchenwald" errinnert: "Nie wieder Krieg – nie wieder Faschismus." Und auch das italienische Partisanenlied "Bella Ciao" gehört dazu, so wie am Ende des Gedenkens alle Jahre gemeinsam das Lied von den "Moorsoldaten" gesungen wird. Dieses Jahr beides, gefühlvoll gespielt von Roland Didra (Gitarre) und Volker Wagner (Klarinette) aus Konstanz.

Doch dann war etwas anders. Nie war an diesem Gedenktag die Sorge vor einer Wende von Politik und Gesellschaft so stark spürbar. Lilo Rademacher sagte: "Wir treten mit allen, die uns gleich gesonnen sind, dafür ein, dass nie wieder Krieg und Faschismus aus diesem Lande ausgeht. Das heisst für uns alle, dass wir den Hass auf Flüchtlinge, den Hass auf Andersdenkende, den Hass auf Menschen anderer Religionen und Kulturen konsequent bekämpfen müssen. Wir brauchen keinen Rechtsradikalismus, wir brauchen keine Fremdenfeindlichkeit."

Konkret beschwor Festredner Richard Detje den dunklen Schatten der AfD herauf. Der Redakteur der Zeitschrift "Sozialismus" , aus Hamburg angereist, sagte: "Die Schneisen und Kanäle der extremen Rechten in autoritär wertkonservative Lager der gesellschaftlichen Mitte sind breiter geworden. Wir erleben dies gegenwärtig in den Auseinandersetzungen in der AfD, aber auch in der CSU. In der AfD findet eine Neudurchmischung von populistischer und extremer Rechten statt." Gedenkstätten hätten auch die Funktion, Zeichen der Zeit zu deuten. "Eine Zeitenwende, die die Gefahr des Wirkungszusammenhangs von Rechtsextremismus, Aufrüstung und Krieg neu heraufbeschwört, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen."

Große Freude habe sie, sagte Rademacher bei der Begrüßung von Giuseppe Rizzo, dem Bürgermeisters der Gemeinde Grugliasco bei Turin, dass sein Besuch die engen Beziehungen zum den italienischen Widerstandkämpfern zeige. Rizzo ist Präsident des "Comitato Resistenza Colle del Lys", der Vereinigung der Widerstandskämpfer in den Bergen des Piemont, die dort gegen Nazis kämpften. Übersetzt wurde er von Franco Voghera, der schon oft in Überlingen war und ebenfalls dem Comitato angehört. In Grugliasco und der Nachbargemeinde Collegno ermordeten am 29. und 30. April 1945 auf dem Rückzug befindlichen Truppen der deutschen Wehrmacht 68 italienische Partisanen und Zivilisten. Rizzo sagte: "Gedenken ist für uns wichtig, damit Geschichte nicht vergessen wird." Das Comitato wolle jungen Menschen antifaschistische Erfahrungen und Werte vermitteln, damit in Zukunft nie mehr passieren könne, was damals passiert sei. Und er rief: "Es leben die Antifaschistischen Werte, Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg."

Veranstalter

Die Gedenkfeier wurde wie alle Jahre von der "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -Bund der Antifaschisten" (VVN-BdA) Bodensee-Oberschwaben organisiert gemeinsam mit dem DGB Südwürttemberg, der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben und der IG Metall Singen, sowie der Gewerkschaft ver.di. Unterstützer waren "Keine Waffen vom Bodensee", "Pax Christ" Ravensburg und Lindau, die "Kulturkiste" Überlingen, die Aktion Stolpersteine aus Konstranz, die Initiative gegen Rassismus Westallgäu und die "Friedensregion Bodensee". (mba)