Uhldingen-Mühlhofen Gebühren für Abwasser werden in Uhldingen-Mühlhofen bald steigen

Gemeinderat verabschiedet Haushaltspläne der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasser

Der Trinkwasserpreis, der sich derzeit auf 1,67 Euro netto für einen Kubikmeter beläuft, wird sich bis kommendes Jahr nicht ändern, weil die Kalkulation des Wasserzinses sich auf die Jahre 2016 bis 2018 bezieht. „Dafür müssen wir aber bald bei den Abwassergebühren was machen“, kündigte Kämmerin Gabriele Bentele während der Beratungen des Gemeinderats zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasser höhere Gebühren an. Das Gremium stimmte beiden Plänen inklusive Stellenplan und mittelfristiger Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020 zu. Der Wirtschaftsplan des Wasserwerks beläuft sich auf 835 000 Euro (Vorjahr: 864 000 Euro) im Erfolgsplan und auf 404 271 (490 000 Euro) im Vermögensplan. Im Erfolgsplan sind auf der Einnahmenseite der Frischwasserverkauf (rund 835 000 Euro) und die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse veranschlagt. „Der Wasserverbrauch in der Gemeinde zeigt in den letzten Jahren rückläufige Tendenzen“, sagte Bentele.

Wie in den zurückliegenden Jahren fallen als wesentliche Ausgaben die Betriebskostenumlage an die Bodenseewasserversorgung (245 000 Euro) und die Personalausgaben (125 890 Euro) an. Investitionen von 280 700 Euro sind insbesondere für die Sanierung des Thaddäus-Hofmann-Weges in Oberuhldingen (98 000 Euro) und für den Ringschluss im Baugebiet Öschle in Oberuhldingen (95 000 Euro) beabsichtigt. Bentele: „Da die Durchführung der Maßnahmen 2017 noch unsicher ist, wird für die Finanzierung ein Deckungsmittelfehlbetrag ausgewiesen und gegebenenfalls 2018 durch eine Darlehensaufnahme abgedeckt.“

Der Eigenbetrieb Abwasser umfasst im Erfolgsplan 1 057 001 Euro (Vorjahr: 890 000 Euro), im Vermögensplan 1 352 175 Euro (1,4 Millionen). Als wesentliche Erträge im Erfolgsplan ist Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage (509 951 Euro), die Abwassergebühren (238 300 Euro), die sich aus Schmutzwasser (162 000 Euro) und Niederschlagswasser (76 300 Euro) zusammensetzt, und der Straßenentwässerungsanteil (140 000 Euro) veranschlagt. Bei den Ausgaben stehen insbesondere die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Überlinger See (335 039 Euro), die Abschreibungen (234 000 Euro) und die Unterhaltung des Kanalnetzes (160 000 Euro) an.

Zum Kanalunterhalt erläuterte Bentele, dass eine Sanierung aus der Eigenkontrollverordnung in Unteruhldingen notwendig werde, die mit 150 000 Euro zu Buche schlage. „Hier muss zukünftig mit mehr Kosten gerechnet werden. Dies wird sich natürlich auch auf unsere Gebühren merklich ausweiten“, sagte sie. Außerdem stünden ab 2019 keine nennenswerten Beträge aus der Gebührensausgleichsrückstellung zur Verfügung. Bisher seien durch die entsprechenden Entnahmen aus dieser Rückstellung, die durch Gebührenüberschüsse aus den Vorjahren angesammelt wurden, die Abwassergebühren im Vergleich zu anderen Gemeinden „äußerst niedrig“.