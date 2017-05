Uhldingen-Mühlhofen Freundeskreis Kunst feiert 20-Jähriges und eröffnet "Kunstraum Uhldingen"

Seit 20 Jahren existiert der Freundeskreis Kunst. Zum runden Geburtstag hat der Verein in den Räumen des ehemaligen Schlecker-Marktes, Linzgaustraße 32, gegenüber der evangelischen Kirche den "Kunstraum Uhldingen" bezogen.

Im "Kunstraum Uhldingen" läuft derzeit eine Eröffnungs- und Jubiläumsausstellung mit Bildern, Skulpturen und Objekten, Schmuck und Möbelunikate der Mitglieder. „Wir sind sehr froh über den Raum und sind gespannt, was hier alles noch auf uns zukommen wird“, sagte Elisabeth Heckenberger-Holstein, Vorsitzende des Freundeskreises Kunst, im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Sie führte weiter aus, dass der Raum „einen erfreulichen Ansturm“ an Besuchern aus Uhldingen-Mühlhofen und auch aus der Umgebung erlebt habe. „Es ist ja gut, wenn hiesige Angebote auch über die Ortsgrenze strahlen“, sagte sie und verwies darauf, dass der Raum auch zur Ortskernbelebung von Oberuhldingen diene. Ihr Dank galt den vielen Helfern beim Renovieren des seit knapp fünf Jahren brach liegenden Raumes, „sie sind über sich hinausgewachsen“. Heckenberger-Holstein hofft auf mögliche Kooperationen mit anderen Vereinen, Organisationen und Einrichtungen. "Der Raum eignet sich beispielsweise auch für kleine musikalische Aufführungen oder für Dichterlesungen“, sagte sie. Die ausgestellten Werke der Vereinsmitglieder könnten optimal präsentiert werden, „denn Größe, Zuschnitt, Beleuchtung, dezenter Fußboden passen“, sagt die Vorsitzende.

Ihren Darstellungen zufolge wurde der Verein im Jahre 1997 im Umkreis der seinerzeitigen Kunstschule in der Alten Fabrik aus der Taufe gehoben. Manfred Mall, heutiger Ehrenvorsitzender, stand dem Verein zunächst vor. Eine erste Ausstellung wurde zwei Jahre später mit Objekten von Susanne Hölzl-Schäfer, Gemälde von Mark Knüttgen und Möbelobjekte von Dieter Zimmermann ausgerichtet. Mehrere Ausstellungen folgten insbesondere im seinerzeitigen Haus des Gastes. Im Jahre 2007 kam es zur ersten Uhldingen-Artothek, die bisher drei Mal wiederholt wurde. Bei dieser Ausstellung konnten die Werke nicht nur gekauft, sondern ein halbes Jahr für zehn Prozent des Kaufpreises geliehen werden. Gefiel das Werk nicht, konnte es zurückgegeben werden.

2011 endete das fünf Jahr zuvor begonnene „Projekt Hafenmole“. Nach einer Idee der Kunstfreunde sollte ein Kunstwerk das positive Image des Hafens und der Gemeinde fördern, hohen ästhetischen Ansprüchen genügen und eine Beziehung zur Gemeinde und seiner Geschichte herstellen. Geplant war, nach einem breit angelegten Künstlerwettbewerb einen Säulenraumturm der Steinbildhauerin Susanne Hackenbracht am Hafen zu realisieren. Der aus verzinkten Stahl gefertigte Turm sollte acht Meter hoch und 1,50 Meter breit werden. Heckenberger-Holstein bedauertet, dass das Ziel, ein unverwechselbares Kunstwerk als Wahrzeichen für die Gemeinde errichten zu lassen, nicht erreicht wurde. Da der Gemeinderat sich im Oktober endgültig gegen diesen Plan des Vereins ausgesprochen hatte, schloss der Freundeskreis das Projekt während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ab.

Vor zwei Jahren kam es zu einer Zäsur in der Vereinsgeschichte, da das Haus des Gastes nicht mehr zur Verfügung stand. Aus diesem Grund fand in Überlingen eine Ausstellung „fremd gehen“ in der Galerie von Heike Schumacher statt.

Der Verein

Der "Kunstraum Uhldingen" ist geöffnet von freitags bis sonntags sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr. Bei der Finissage der Eröffnungsausstellung am Sonntag, 25. Juni, wird ein Bild von Sabine Braisch verlost. Bis dahin können im Kunstraum Lose gekauft werden.

Der Freundeskreis Kunst Uhldingen-Mühlhofen wurde 1997 gegründet. Der Zusammenschluss von Freunden der bildenden Kunst will die bildende Kunst pflegen, die Kunstausbildung insbesondere für Jugendliche fördern und Kunstausübende unterstützen. Der Verein richtet immer wieder Ausstellungen seiner Mitglieder, aber auch für Gäste aus. Ausstellungsbesuche, Sommerfeste und Stammtische sowie mehrtägige Kunstfahrten setzen gesellige Akzente. Vorsitzende seit 2006 ist Elisabeth Heckenberger-Holstein aus Uhldingen-Mühlhofen, ihre Stellvertreterin Carla Chlebarov aus Salem-Neufrach. www.kunst-in-uhldingen.de