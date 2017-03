Uhldingen-Mühlhofen Fight Night mit Nachwirkungen

Die Fight Night der Thaiboxer in Mühlhofen am vergangenen Wochenende hat Nachwirkungen für Organisatoren und Sportler. Die Veranstaltung dauerte deutlich zu lange, es gab Kritik der Zuschauer. Das Konzept für kommendes Jahr soll angepasst werden. Boxer Nicolai Pinkes muss operiert werden – er brach sich im Kampf den Mittelgesichtsknochen.

Uhldingen-Mühlhofen – "Es war eine extreme Situation, wir haben das so nicht erwartet", gesteht Organisator Sebastian Harms-Mendez ein: "Das geht auf die Reserven der Zuschauer." Um 18 Uhr ging vergangenen Samstag die Fight Night der Thaiboxer in Mühlhofen los und sie dauerte bis weit nach 1 Uhr nachts. Das war viel zu lang, da hätte schon längst die After-Party laufen sollen. "Die Kritik kam bei uns an", sagt er und er verspricht Besserung: "Wir haben aus den Fehlern gelernt und werden das Konzept für die Fight Night 2018 anpassen."

"Ansonsten lief alles super," so das Resumee des Organisators: "Security und Polizei waren alle happy, keine besonderen Vorkommnisse." Dass es auch für sein Gym super lief, macht ihn besonders stolz: All seine Kämpfer haben gewonnen, auch er selber hat seinen Kampf gewonnen, obwohl "ich mich durch die viele Organisationsarbeit schon vor dem Kampf gefühlt habe wie nach dem Kampf". Es seien keine einfachen Gegner gewesen, wie Harms-Mendez über die Paarungen berichtet. "Die Kämpfe waren gnadenlos, jeder Fehler wurde bestraft."

Das musste auch der für MG Sports Weingarten startende Nicolai Pinkes schmerzhaft erfahren. Beim vorletzten Kampf des Abends lieferte er sich mit seinem Gegner, dem Italiener Jacopo Tarantino, ein hartes, aber faires Duell mit guter Deckung und blitzschnellen Angriffen. "Ich musste offensiver werden, um den Kampf noch zu gewinnen." So beschreibt Pinkes die Situation, als es in die letzte Runde ging. Das merkte auch Tarantino, der Kampf wurde härter. Und dann passierte es: Tarantinos Ellenbogen trifft Pinkes im Gesicht.

Der geht zu Boden und bleibt liegen. Der Saal tobt vor Freude. Das ist der harte Sport, den sich das Publikum wünscht. Doch als der Ringrichter den Ringarzt ruft, wird es plötzlich absolut still: 1200 Zuschauer halten inne, denn Pinkes ist ernsthaft verletzt.

"Ich war wohl kurzzeitig weg", erinnert sich Pinkes: "Ich habe gemerkt, dass was Größeres kaputt gegangen ist." Sein Gesicht auf der rechten Seite ist taub, Blut läuft über sein Gesicht und aus der Nase. Nach ein paar Minuten ist Pinkes soweit hergerichtet, dass er wieder aufstehen kann. Tosender Beifall bricht aus, als er mit schmerzverzerrtem Gesicht und von Tarantino gestützt den Ring verlässt. "Ich hab das gar nicht mitbekommen, dass Selina an den Ring gekommen ist." Seine Freundin Selina Borck verfolgte den Kampf mit seinen Eltern. Als er zu Boden ging und sich nicht mehr rührte, sprang sie auf: "Ich hatte Angst um ihn und wollte wissen, ob er ansprechbar ist." Sie sagte schon immer, dass sie ihn nie im Krankenhaus besuchen wolle. Von der Fight Night kam Pinkes direkt in die Klinik und blieb dort bis Dienstag, sein Mittelgesichtsknochen ist gebrochen. Selina weicht seit dem nicht von seiner Seite.

Nicolai Pinkes wird nächste Woche operiert, "ein Routineeingriff, wie mein Arzt sagt". Selina wird bei ihm sein: "Am Freitag um 6 Uhr gehe ich dann mit ihm wieder ins Krankenhaus." Sebastian Harms-Mendez weiß aus eigener Erfahrung: "So etwas schweißt zusammen, da kommt er gestärkt wieder raus." Während das für Pinkes die erste Verletzung in seiner Karriere ist, hat Harms-Mendez schon zwei gebrochene Jochbeine hinter sich.

Ellenbogen-Techniken

Das Muay Thai, der Nationalsport Thailands, entwickelte sich aus traditionellen Kampfkünsten. Während beim fast harmlos wirkendem Clinchen sich die Gegner im Stehen festklammern und versuchen, sich aus dem Gleichgewicht und den Gegner zu Fall zu bringen, benutzen die Kämpfer vornehmlich Beine und Fäuste im Kampf auf Entfernung. Beim Nahkampf können zudem auch die Ellenbogen zum Einsatz kommen. Speziell von den Ellenbogen- und Knietechniken als probates Mittel im Nahkampf geht beim Muay Thai ein besonderes Verletzungsrisiko aus. Das Angriffsziel der Ellenbogenstöße sind alle empfindlichen Bereiche am Kopf des Gegners. Auch deswegen wird Muay Thai als eine der härtesten Kampfsportarten der Welt bezeichnet.