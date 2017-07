Uhldingen-Mühlhofen Feuerwerk beim Uhldinger Hafenfest rechtzeitig in der Dämmerung gezündet

Organisatoren schlagen dem Wetter ein Schnippchen. Auch zum 37. Hafenfest strömten die Massen. Bei der viel umjubelten Schrottregatta starteten acht originelle Wassergefährte. Der Sieg geht in die Schweiz. Das Boot "Angezapft ist" begeistert die Jury.

Eine Schrottregatta mit neuen Bewertungsrichtlinien, ein früher als sonst gezündetes Feuerwerk und gute Stimmung allerorten: Das 37. Hafenfest wird sicherlich als ein Erfolg in die Annalen des beliebten Festes rund um die Unteruhldinger Hafenmauern eingehen, wenngleich das Wetter sich alles andere als mit Ruhm bekleckerte – zumindest in den Abendstunden. Doch was ein echter Hafenfestfan ist, den bringt so schnell nichts aus der Fassung. „Ich komme seit über 30 Jahren regelmäßig nach Uhldingen-Mühlhofen“, sagte beispielsweise Eckhard Gerber, Urlaubsgast aus Schwarzenbek in Schleswig-Holstein. Vor 25 Jahren erlebte er das Fest das erste Mal, „seitdem bin ich immer wieder dabei“, sagte er froh gelaunt. Näher hatte es Horst Mauch, der mit seinem Segelboot ausd Überlingen angereist war. „Das Fest ist in jedem Jahr für mich Pflicht“, sagte er am Stand des FC Uhldingen, an dem eine meterhohe Bierflasche eines bekannten regionalen Herstellers für Aufsehen sorgte. Und Priska Lais aus dem Schwarzwald, seit kurzen in Uhldingen-Mühlhofen heimisch, hob das Flair des Hafens mit seinen Schiffen und das Feuerwerk hervor.

Zum Festauftakt hatten sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ihren ohrenbetäubenden Startschuss mit ihren Vorderladern nicht nehmen lassen. Sekunden später ging Bürgermeister und Geburtstagskind Edgar Lamm zum Fassanstich über, was ihm auch sofort mit zwei Schlägen gelang. „Gehen Sie mit leerem Geldbeutel nach Hause und kommen Sie am nächsten Tag mit einem Vollgefüllten wieder auf das Festgelände“, forderte er die Besucher auf, das Engagement der Vereine würdigend. Umrahmt wurde die Eröffnung vom Jugendblasorchester der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen unter Leitung von Matthias Schubert.

Einen großen Auftritt hatten wieder die Fanfaren: Nicht weniger als sieben Fanfarenzüge konzertierten vor der Bühne des Fanfarenzugs Unteruhldingen. Auf der Ostmole wiederum hatte „Jugend aktiv“ aus Uhldingen-Mühlhofen ein buntes Programm zusammengestellt: Bis Mitternacht sorgten hier Nachwuchsmusiker der Musikschule Powerplay sowie mehrere Gruppen für Stimmung bei den Jungen und Junggebliebenen: Allerdings war die Resonanz nur dürftig.

Höhepunkt des ersten Festtages: Zum einen die Schrottregatta, bei der Freizeitkapitäne mit ihren Gefährten aller Art ihr Glück versuchen: Bei dieser Regatta über 400 Meter steht die Originalität eindeutig im Vordergrund. Fünf Erwachsenen- und drei Kinderboote nahmen teil. Glücklicher Sieger Heinz Brauchli aus der Schweiz mit seinem Team, der seit Jahren Stammgast bei der verrückten Regatte ist. Zum anderen das Feuerwerk, das erstmals aber nicht wie geplant gegen 22.

15 Uhr, sondern aufgrund der Wettervorhersage bereits um 21.30 Uhr gezündet wurde, als die Dämmerung gerade hereinbrach. Die Organisatoren hatten damit in Vertrauen auf die Wetterfrösche ein glückliches Händchen bewiesen. Denn kurze Zeit nach dem bunten Spektakel brachte ein einsetzendes Gewitter wie schon am Tag zuvor beim Feierabendhock das Fest fast zum Erliegen.

Vor und nach dem Lichterspektakel sorgten die beiden „Jungs vom Bodensee“ und DJ Tobi Bonito für viel Stimmung. Am gestrigen Sonntag war die Tombola ein Magnet, bei dem es einen Zeppelinflug über den Bodensee zu gewinnen gab. Dicht umlagert die Stände der Vereine, die sich über den Zulauf wahrlich nicht beklagen konnten. Und beim Kunsthandwerkermarkt hübsche Sachen finden.

Neue Regeln bei der Schrottregatta