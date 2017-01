Uhldingen-Mühlhofen Fasnachtsparty der Mühlhofer Funkenhexen sorgt für volle Halle

Mehr als 500 Besucher feiern bei der Hexenparty in der Mühlhofer Mehrzweckhalle. Die Auftritte der Guggenmusiken und der eigens für diesen Abend einstudierte Hexentanz der Funkenhexen kommen bei den Gästen gut an.

Als um 20 Uhr die Türen geöffnet wurden, war in zahlreichen Gesichtern der Mühlhofer Funkenhexen die Anspannung zu sehen. Die Gäste kamen zunächst vereinzelt. Einer der ersten war Bürgermeister Edgar Lamm. Langsam füllte sich die Halle, während mit DJ Micha und DJ Armin gleich zwei lokale Größen der Musikkunst die Besucher unterhielten und hervorragend durch den Abend führten. Zunftmeisterin Conny Pontow verlegte die Begrüßung noch etwas nach hinten, um auf noch später kommende Besucher zu warten. Und diese Entscheidung sollte sich lohnen, denn ab 21 Uhr strömten die Gäste regelrecht in die Halle.

Mit etwas mehr als 500 Besucher war dann auch richtig viel los in der Mühlhofer Mehrzweckhalle. "Es war gut gefüllt, aber keinesfalls zu voll", resümiert Conny Pontow nach der Hexenparty. "Wir hatten keine Ahnung, wie viele kommen werden. Deshalb waren wir auch sehr erleichtert." Die Erwartungen seien übertroffen worden. Für das Führungsteam der Funkenhexen unter der neuen Zunftmeisterin ist es die erste Fasnet. Im Vorfeld lief es mit der Organisation mit dem großen Hexenspuk, der anlässlich des 40. Geburtstages der Funkengilde und des 30. Geburtstages der Funkenhexen auf die Beine gestellt werden sollte, nicht perfekt. Er musste letztlich abgesagt werden. Doch an der Hexenparty hat man festgehalten – zum Glück, wie sich herausstellte. "Wir haben uns wirklich gefreut, dass die Hexengruppen, die bereits zum Hexenspuk zugesagt hatten, zur Hexenparty kamen", so der stellvertretende Vorsitzende der Funkenhexen, Gino Arcangioli. "So konnten wir wenigstens einen Abend lang ausgiebig feiern." Und dazu präsentierten die Verantwortlichen ein wahres Mammutprogramm für eine Fasnachtsparty.

Nach der offiziellen Begrüßung durch Conny Pontow und Bürgermeister Edgar Lamm führten die Funkenhexen einen beeindruckenden und vor allem extra für diesen Abend einstudierten Hexentanz auf. Mit rot beleuchteten Augen hinter den Masken sorgten sie für den stimmungsvollen Auftakt des feierlichen Abends. Anschließend stand die Lumpenkapelle Löwenzahn aus Mimmenhausen auf dem Programm uns machten mächtig Stimmung. Die Weildorfer Tanzgarde musste nach zwei Tänzen auch noch eine Zugabe liefern. Musikalisch ging es dann mit den Uhldinger Hippies aus Oberuhldingen weiter, die in gewohnt unterhaltender Manier die Bühne enterten, bevor schon kurz danach der Auftritt der Jungs vom Bodensee folgte. Als dann weit nach Mitternacht das Licht in der Halle wieder anging und die Funkenhexen bereits mit dem Aufräumen begannen, legten die Uhldinger Hippies noch einen drauf und spielten für alle übriggebliebenen Gäste eine Extra-Runde, bis der Ordnungsdienst schließlich die Halle räumen musste.

"Es war eine super Party, bei der es keine nennenswerten Vorfälle gab", resümiert Conny Pontow. "Die Stimmung war gigantisch und die Besucher hatten offensichtlich großen Spaß." Selbst der Schnee, der in der Zwischenzeit vor der Halle gefallen war, tat der guten Laune der Narren keinen Abbruch.