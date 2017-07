Uhldingen-Mühlhofen Familienbesuche von Gemeinde und Kunterbund werden ausgeweitet

Sieben Mitarbeiterinnen heißen jetzt frischgebackene Eltern und ihre Neugeborenen willkommen, auch an Flüchtlinge ist mit einer arabisch sprechenden Familienbesucherin gedacht.

Um einen Beitrag zur Förderung der Familie zu leisten, überreicht die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen in Zusammenarbeit mit dem Familientreff Kunterbund seit Herbst 2013 frischgebackenen Eltern ein Begrüßungsgeschenk für den Nachwuchs. Speziell ausgebildete Familienbesucherinnen überbringen den Willkommensgruß der Gemeinde und ein Informationspaket, wenn Familien Nachwuchs bekommen haben. Damit wird den Eltern kompaktes Wissen rund um das Kind vermittelt. Jetzt ist das Angebot ausgeweitet worden, um die Integration geflüchteter Menschen zu fördern.

Fünf Familienbesucherinnen waren für ihre Aufgabe von Familientreffleiterin Gabriele Waibel vom Landratsamt vor fünf Jahren in einer achtstündigen Schulung auf ihre Aufgabe vorbereitet worden. Alle kommen aus den Reihen des Familientreffs, verfügen über ein gutes polizeiliches Führungszeugnis, unterliegen der Schweigepflicht und sind als Mütter nahe am Thema. Falls erwünscht, werden die Familien aufgesucht, wenn das Baby zwischen acht und zwölf Wochen jung ist. Möglich ist auch ein Besuch bei Familien mit Kindern unter drei Jahren, die neu zugezogen sind. Das Hauptamt der Gemeinde koordiniert die Besuche, die zu unterschiedlichen Zeiten möglich sind. Neu in der Runde der Familienbesucherinnen sind zum einen Anna-Jelena Grünvogel, zum anderen Yosra Kateeb, die speziell arabisch sprechende Familien in Gemeinschaftsunterkünften besuchen wird.

Von Anfang an dabei ist Szilvia Jantz. „Die Familien freuen sich auf den Besuch und schätzen es, wenn ich ihnen wichtige Informationen rund ums Elternsein überbringen kann“, sagt sie. Neben dem Willkommenspaket mit vielen Informationen, Kontaktadressen und Angeboten für Eltern mit Neugeborenen werden dabei regelmäßig ein Geschenk und Gutscheine der Gemeinde überreicht. Im Vorjahr haben insgesamt 73 Familienbesuche stattgefunden. Bis Juli dieses Jahres wurden schon 50 Besuche registriert, davon 40 Besuche bei Neugeborenen, wie Katharina Haag von der Gemeindeverwaltung mitteilte.