Uhldingen-Mühlhofen Fahrraddiebstähle in Uhldingen-Mühlhofen häufen sich

Die Polizei geht davon aus, dass vier Diebstähle mehrerer hochwertiger Mountainbikes und eines Pedelecs auf das Konto derselben Täter gehen.

In der Nacht zum heutigen Freitag haben unbekannte Täter aus einem Fahrradgatter eines Zeltlagers in Maurach vier Mountainbikes der Marken "Radon" (schwarz, 26 Zoll), "Cube" (grün/schwarz, 29 Zoll), "Head" (schwarz, 26 Zoll) und "Kenion" (grün, 26 Zoll) im Gesamtwert von über 2000 Euro entwendet. Aufgrund von Geräuschen, die Zeugen wahrgenommen hätten, geht die Polizei davon aus, dass die Fahrraddiebe gegen 5.30 Uhr mit einem größeren Fahrzeug mit Schiebetür vorgefahren sind und die Mountainbikes, die mit einem Kettenschloss gesichert waren, eingeladen haben.

Vermutlich die gleichen Täter entwendeten laut Polizei auch ein 900 Euro teures Mountainbike der Marke "Fuji" , das am Donnerstagvormittag, zwischen 8.50 und 9.50 Uhr, vor einem Gebäude im Bereich der Einmündung Aachstraße/Reismühlenweg in Oberuhldingen stand. Ob diese Eigentumsdelikte mit zwei weiteren Fahrraddiebstählen vom vergangenen Wochenende in Verbindung stehen, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben. In einem Fall war am Samstag, 22. Juli, zwischen 15 und 21 Uhr, ein graues, beim Edeka-Markt in der Straße "Krummes Land" verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke "KTM" mit der Rahmennummer 37740 im Wert von 2500 Euro und im zweiten Fall am Samstagabend, zwischen 18 und 23.15 Uhr, ein auf der Terrasse eines Wohngebäudes in der Bergstraße in Unteruhldingen abgestelltes schwarzes Trekkingrad der Marke "Staiger" im Wert von über 600 Euro entwendet worden.

Personen, die zu den fraglichen Zeiten Verdächtiges im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder geben können, bittet die Polizei, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 80 40, oder dem Polizeiposten Meersburg, Telefon 07532 / 434 43, in Verbindung zu setzen.