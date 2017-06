Uhldingen-Mühlhofen Erste Mannschaft steigt in Bezirksliga auf

Bei hochsommerlichem Wetter wird beim Fußballclub Uhldingen gefeiert.

Uhldingen-Mühlhofen – „Meister 16/17: Bezirksliga wir kommen!“ Immer wieder waren diese fünf Worte an der Anlage des Fußballclubs Uhldingen (FCU) am Sonntag nicht nur zu hören, sondern auch auf vielen T-Shirts zu lesen. Nach dem letzten Heimspiel gegen die Spfr. Owingen/Billafingen, das dank eines Viererpacks von Torjäger Muso Matur mit 4:1 gewonnen werden konnte, verabschiedete sich die erste Mannschaft mit einem Saison-Abschlussfest sowohl aus der Kreisliga A, Staffel III, als auch in die Sommerpause. Am 12./13. August beginnt die Vorrunde, bereits ab 8. Juli werden die Vorbereitungen stattfinden. „Eine lange und schwere Saison steht uns bevor, aber natürlich gehen wir freudig und motiviert ins Abenteuer Bezirksliga, weil auch sehr schöne Derbys dabei sein werden“, sagte Meistertrainer Daniel Brode.

„Es ist so gut gelaufen wie schon seit Jahren nicht mehr“, freute sich Vorsitzende Sonja Stengele. Dabei verwies sie zum einen auf die Fertigstellung des „Seefeld“-Platzes mit Flutlicht und kleinere Projekte rund ums Gelände, zum anderen auf die sportlichen Leistungen der FCU-Mannschaften. Alle Jugendteams seien auf den Plätzen eins bis drei zu finden, das Frauenteam sei souverän Pokalsieger geworden und die zweite Herrenmannschaft belege Platz zwei in der Kreisliga C. Aushängeschild sei jedoch die erste Herrenmannschaft, die, nachdem im Vorjahr noch um den Klassenerhalt gekämpft werden musste, „Unglaubliches geleistet“ habe und schon vier Spieltage vor Saisonende Meister mit Riesenvorsprung und nur einer Niederlage geworden sei. Einen großen Verdienst daran habe Daniel Brode, der nicht nur als Trainer, sondern auch als Berater und Motivator gewirkt habe.

Brode wies darauf hin, dass sich im Laufe des Jahres immer mehr Spieler im Training befunden hätten, weshalb man für kommende Saison sogar drei aktive Herrenmannschaften melden könne. Sein Dank galt allen Spielern, die sich dem Team untergeordnet hätten. „Es war sensationell das ganze Jahr über“, freute er sich.

Bürgermeister Edgar Lamm beglückwünschte das Team um Brode für den Platz an der Sonne, „erwartete“ aber im gleichen Atemzug einen guten Mittelplatz in der kommenden Saison. Wenn sich die Elf nach zwei Jahren in der Bezirksliga akklimatisiert habe, könnte sie im dritten Jahr „angreifen“. Dass die Mannschaft ohne Abgänge zusammen bleiben wird, sah Lamm als Garant für einen künftigen Erfolg. „Über das breite Spektrum hier im FCU bin ich beeindruckt“, sagte der Bürgermeister abschließend.

Nachdem sich Torwart Peter Lattner bei den Fans für deren Treue über die ganze Saison bedankt hatte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Sektkorken knallten, die Meister lagen sich freudestrahlend in den Armen und vergnügten sich im Schaumbad, dazu gab’s nach Münchner Vorbild Weißbierduschen en masse, die auch Brode und Lamm abbekamen. DJ Sound sorgte für die passenden Rhythmen, Freigetränke und Buffet noch lange für eine entsprechendes Meisterschafsflair.

Bezirksliga ist indes kein neues Wort für den FCU. Letztmals stieg die erste Mannschaft 2005 in diese Klasse auf; noch größer war der Jubel in der Saison 79/80, als man sogar Bezirksligameister wurde und in die Landesliga aufstieg. In den darauf folgenden Jahren ging es allerdings immer mehr bergab – bis zum Sturz in die damalige Kreisklasse B. Ab August heißt es wieder Bezirksliga.

Die Meistermannschaft

Spieler : Ismail Altin (1 Tor), Tobias Baum, Felix Bellgardt (2), Timo Busch, Thosko Dimitrov (2), Mitko Dimitrov (12), Daniel Dobrinsky, Florian Gessler, Patrick Guth, Roman Guth, Hektor Hasku, Felix Hertkorn, Moritz Hofmann, Serkan Kabra, Simon Knoblauch, Matthias Krafcsik (1), Peter Lattner, Mustafa Matur (41), Philipp Paul, Wolfram Plege, Kevin Scheitler (4), Robin Scheitler (6), Paul Siclovan (3), Dominik Sinanovic (4), Fabrizio Stabile, Tobias Stumpf, Fatlum Syla und Le Minh Tran (1).

: Ismail Altin (1 Tor), Tobias Baum, Felix Bellgardt (2), Timo Busch, Thosko Dimitrov (2), Mitko Dimitrov (12), Daniel Dobrinsky, Florian Gessler, Patrick Guth, Roman Guth, Hektor Hasku, Felix Hertkorn, Moritz Hofmann, Serkan Kabra, Simon Knoblauch, Matthias Krafcsik (1), Peter Lattner, Mustafa Matur (41), Philipp Paul, Wolfram Plege, Kevin Scheitler (4), Robin Scheitler (6), Paul Siclovan (3), Dominik Sinanovic (4), Fabrizio Stabile, Tobias Stumpf, Fatlum Syla und Le Minh Tran (1). Trainer : Daniel Brode

: Daniel Brode Torwart-Trainer : Jürgen Neumann

: Jürgen Neumann Betreuer: Josef Pavlovic

