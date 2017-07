Überlingen Ernste und lobende Worte für Absolventen der Wiestorschule

Für 40 Schüler der Klassen 9 und 10 endete mit der Übergabe der Abschlusszeugnisse die Zeit an der Wiestorschule in Überlingen.

Schulleiter Jürgen Mattmann richtete bei der Feier einerseits ein paar kritische, andererseits aber auch lobende Worte an die Schüler, heißt es in einer Mitteilung der Wiestorschule. Nach der Rede von Schulleiter Mattmann wurden die Zeugnisse sowie Preise und Belobigungen an die jungen Absolventen übergeben. Die Schüler, die die Wiestorschule nun verlassen, sind aus der Klasse 9: Mohammet Hazim Al Arif, Dogucan Cayir, Livio Dauwalter, Aschkan Dehghan, Bedran Demirdürken, Yannick Götz, Amir Hossin Hossni, Leon Käppeler, Yusuf Kilic, Maximilian Müller, Mazen Olbah, Ralf Riegger, Leon Rohrer, Steven Rose, Felix Sautter, Jordan Westhoff, Serdar Yalcin, Timm Zwenger, Lea Böhm, Manuela Dimitrova, Rafailia Konstantinou, Narjes Mashayekh, Yasmin Rohde, Piriyanthini Senthilnathan, Alicia Weltin. Und aus der Klasse 10: Marcel Felsing, Alexander Knisch, Veprim Krasniqi, Maximilian Schwarm, Melek Dagdemir, Elina Dreher, Nadin Free, Paula Günnel, Rukiye Kilic, Elsia-anabel Luccarelli, Zahra Mashayekh, Laura Schwall, Elem Tahtaci, Fabiana Tamburrino, Zeynep Togay. Ein kurzweiliger Diavortrag, der Szenen der vergangenen Schuljahre wieder ins Gedächtnis rief, und Zaubertricks sorgten bei den Jugendlichen und deren Eltern für große Erheiterung, wie die Schule mitteilt. Die jeweiligen Klassenleiter fanden in ihren Abschiedsgrüßen Worte, mit denen sie ihre nun ehemaligen Schützlinge zur Reflexion und zum Nachdenken über die neuen Lebens- und Berufsetappen anregen wollten.