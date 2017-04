Überlingen Ein Programm um Kerle und Karma in Mühlhofen

Bettina Koch und Alice Hoffmann gastieren in der Alten Fabrik. Das Publikum dankt mit viel Beisfall für einen amüsanten Abend zwischen Tod und Auferstehung

Uhldingen-Mühlhofen – Es geht um das liebe Geld, verkündet Alice Hoffmann zu Beginn ihres Programms, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es geht in ihrem Programm noch um viel mehr, es geht auch um Kerle und Karma. Wenn "Die Ään un das Anner," also Alice Hoffmann und Bettina Koch, sich irgendwo jenseits von Hessen und dem Saarland auf einem Friedhof treffen, dann bleibt kein Auge trocken und im Zuschauerraum kein Stuhl unbesetzt.

So auch am vergangenen Samstag in der Alten Fabrik in Uhldingen-Mühlhofen. Zwischen Karfreitag und Ostern lag ihr Programm, zwischen Tod und Auferstehung und somit aktuell und zeitnah am Geschehen. "Der Friedhof ist das Facebook für ältere Frauen." Dort kann Frau Eichhörnchen füttern, von gut aussehenden und gut betuchten Witwern träumen, und Ratschläge austauschen: "Der Fettfleck bleibt immer frisch, wenn man ihn täglich mit Fett einreibt. Aprospos Fettfleck: Ich dachte, Sie hätten abgenommen?"

Sie sticheln sich aber nicht nur gegenseitig, sie sind auch kooperativ und planen ihre Zukunft. Etwa die gemeinsame Nutzung ihres Grabes im Sinne einer Wohngemeinschaft, das soll nicht nur kostengünstiger sein. Und was später mal auf ihrem Grabstein stehen soll, darüber geben sie auch schon humorvoll Auskunft.

Sie erklären sich die Welt, und haben auf alle Fragen eine Antwort: Geld würde arbeiten, so heißt es. Doch auf die Frage, ob sie auch einen 50 Euro-Schein im Geldbeutel hätten, der gerade von der Nachtschicht nach Hause kommt, finden sie keine Antwort.

Sie beziehen ihr Wissen aus gesicherten Quellen, aus der Zeitung und vom Buddhistischen Standesamt. Nach einiger Diskussion stellt sich dann heraus, dass damit das Statistische Bundesamt gemeint ist.

Es wurde zudem auch viel Selbstkritik geboten: Die Speckpölsterchen um die Hüften waren so ein Thema, bei dem es um die Frage der Definition ging. Die eine meinte, es sei "erotische Nutzfläche", aber im Grunde genommen sei es ja doch nur Brachland, so die Antwort der anderen. Die gespielte Bettszene im zweiten Teil der Abends führte das Thema weiter, sehr zur Freude des Publikums.

Dazwischen die Gesangseinlagen der beiden. Die können nicht nur Schauspiel, sondern auch singen. Die steigerten sich hin zu einem grandiosen Finale, mit "Born to be wild" gab es ein Feuerwerk der Extraklasse. Und das Publikum in der fast ausverkauften Fabrik dankte mit langem Beifall und viel Ovationen für einen gelungenen und amüsanten Abend.

Zur Person

Alice Hoffmann ist dem Fernehpublikum als Hilde Becker aus der ARD-Kultserie "Familie Heinz Becker" bekannt. Die 1951 geborene Schauspielerin zog mit 14 Jahren ins Saarland. Im südwestdeutschen Raum gastiert Alice Hoffmann bisweilen auch mit einem Bühnenprogramm und ist damit auch live zu erleben.