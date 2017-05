Uhldingen-Mühlhofen Echt-Bodensee-Card treibt Gastgeber weiter um

Offene Aussprache des Vereins "Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen" mit Julia König, der neuen Leiterin der Tourist-Information. Neben Anregungen zum touristischen Betrieb kam auch die Gästekarte EBC zur Sprache.

Uhldingen-Mühlhofen (as) Im Rahmen eines Mitgliedertreffens haben die Gästezimmer-Vermieter, die sich im September vergangenen Jahres im Verein "Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen" (GUM) organisiert haben, der neuen Leiterin der Tourist-Information, Julia König, in einer sehr offenen Aussprache vorgetragen, was ihnen unter den Nägeln brennt. Neben verschiedenen Anregungen zum touristischen Betrieb kam auch die Gästekarte EBC (Echt-Bodensee-Card) zur Sprache.

Die Emotionen, die sich im vergangenen Jahr insbesondere mit der von Bürgermeister Edgar Lamm und vom Gemeinderat befürworteten Einführung einer gemeinsamen Gästekarte für den Bodenseekreis hochgeschaukelt haben, sind, wie die teilweise harschen Äußerungen gegen das Gemeindeoberhaupt und die Bürgervertreter zeigten, immer noch am Kochen. Gerade dieses aufgewühlte Klima will Julia König, die die Leitung der Tourist-Info vor drei Monaten übernommen hat, aber beruhigen. "Ich würde mir wünschen, wenn uns ein Neustart gelingen würde und wir einen gemeinsamen Weg fänden", betonte die 36-Jährige. Sie wollte einfach einmal hören, was die Gastgeber umtreibt und was sie bewegt.

Der Vorschlag, am Strandbad Schließfächer für die Badegäste und Liegen bereitzustellen oder die Wanderwege besser auszuschildern, dürfte nicht allzu schwer zu realisieren sein. Schwieriger dürfte es schon werden, in Bezug auf die EBC einen gemeinsamen Nenner zu finden. Gegen die Einführung dieser Gästekarte existieren unter den Zimmervermietern weiterhin große Vorbehalte. Die Argumente reichten von zu teuer und zu aufwendig für die Gastgeber bis zur Aussage "Die meisten Gäste wollen diese Karte gar nicht." Julia König bekannte sich zu der gemeinsamen Gästekarte. Gleichwohl räumte sie ein, dass auch ihrer Ansicht nach das eine oder andere noch verbessert oder anders geregelt werden könnte und sollte. Damit fand die Tourist-Chefin schon einmal ein Stück weit auf die Linie der Uhldinger Gastgeber. Denn per se sind sie, wie sie auf Nachfrage von Julia König unisono bekannten, nicht gegen eine gemeinsame Gästekarte.

Was den Zimmervermietern aufstößt, ist unter anderem die aus ihrer Sicht mit der EBC verbundene kräftige Erhöhung der Kurtaxe, die nach aktuellem Stand auf 2,80 Euro steigen soll. An der Höhe der Uhldinger Kurtaxe wurde auch ganz generell Kritik geübt. Ihre Kalkulation sei intransparent. Da würden nur Kosten hineingerechnet, bestimmte Einnahmen aber würden unter den Tisch fallen, wurde gemutmaßt.

"Wir sind es aber, die bei unseren Gästen für die Gemeinde das Geld einziehen müssen", hieß es mehrfach. Dies brachte einen der Zimmervermieter auf eine ungewöhnliche Idee. Um die Zimmervermieter von dieser Last zu entledigen, schlug er vor, dass die Gäste bei der Tourist-Info die Kurtaxe entrichten sollten. "Ich hätte nichts dagegen", so spann er seine Gedanken weiter, "wenn im Gegenzug eine Kurtaxenpolizei installiert würde, die den Besitz einer Kurkarte kontrolliert."

Gerade an dieser Stelle gewann die von Julia König im Lauf der Diskussion formulierte Feststellung "Wir werden aufgrund der verschiedenen und sehr unterschiedlichen Interessenslagen nicht in allen Themen eine Einstimmigkeit hinbekommen", eine nicht von der Hand zu weisende Berechtigung. Dennoch versicherte sie den Zimmervermietern gegenüber, dass sie gewillt sei, sie bei allen Entscheidungen mitzunehmen. "Tragen Sie Themen, die Sie bewegen, an mich heran, ich werde bemüht sein, sie dann auch an die Verwaltung und an den Gemeinderat heranzutragen", erklärte sie. Und bezüglich der EBC-Gästekarte kündigte sie an, dass sie demnächst allen Zimmervermietern ein Informationsschreiben über die EBC zukommen lassen wird. "Damit alle auf demselben Informationsstand sind", erklärte sie.