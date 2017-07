Uhldingen-Mühlhofen Echt-Bodensee-Card: Gemeinderat will im September entscheiden

Einige Gemeinderäte aus Uhldingen-Mühlhofen wollen einen Sachstandsbericht zur Echt-Bodensee-Card bis zur nächsten Sitzung am 25. Juli. Im September muss sich das Gremium in Sachen Einführung der Gästekarte entscheiden.

Uhldingen-Mühlhofen – Um im September eine Entscheidung pro oder kontra Echt-Bodensee-Card (EBC) treffen zu können, haben sieben Gemeinderäte Bürgermeister Edgar Lamm gebeten, bis zur nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25. Juli verschiedene Fragen zu beantworten. Sie haben um diesen Sachstandsbericht gebeten, um während der Sommerpause genügend Zeit zu haben, Entscheidungshilfen zu finden. Es handelt sich um die Gemeinderäte Helga Boonekamp, Gabriele Busam, Mehmet Gülic und Helmut Halbhuber (alle FW), Christine Allgaier und Ute Stephan (BuF) sowie Martin Möcking (JB).

Die sieben Ratmitglieder führten an, dass es für sie bis zum heutigen Zeitpunkt unmöglich sei, ohne positive Argumente, Abarbeitung und Beantwortung des umfangreichen Fragenkatalogs des Vorjahrs über eine Einführung der EBC 2018 entscheiden zu können. Wie Helga Boonekamp ausführte, beinhalte die jetzige Anfrage inhaltlich einen Teil des im Juni des Vorjahrs ausgearbeiteten gemeinsamen Antrags des Gemeinderats mit Forderungen und Fragen an die Verantwortlichen zur EBC. Dessen „positive Abarbeitung“ sei richtungsweisend für viele Gemeinderäte. Der Beschluss von Juli 2016 sehe für die Ratsmitglieder – wenn nötig – einen Widerruf zum Beitritt der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen zur EBC kommenden Jahres vor. Dieser Widerruf müsste fristgerecht eingehen, um einen neuen Beschluss mit Verschiebung auf einen eventuellen späteren Beitritt zur EBC zu erwirken. Dieser Beschluss müsste dann in der Septembersitzung des Gemeinderats erfolgen. Boonekamp: „Genau dies ist auch einer der Gründe, warum wir nicht auf die Anfang September anberaumte Informationsveranstaltung der EBC-Verantwortlichen warten können.“

Die Gemeinderäte haben um Beantwortung von mehreren Fragen gebeten. Für sie ist es unter anderem wichtig, zu wissen, ob die Nutzung der EBC durch die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) schon funktioniere. „Sind die Bedenken und Einwände gehört und somit Verbesserungen für die Zeltplätze erreicht worden?“, lautet eine weitere Frage. Des Weiteren möchten sie wissen, ob geklärt sei, wie und wo sich Gäste anmelden, deren Vermieter nicht an der EBC teilnehmen. Unklar für die Räte ist, woran es liege, dass das noch offenstehende Gespräch mit Gemeinderat, Verwaltung, GUM und Vermietern noch nicht stattgefunden habe. Außerdem stellen sie fest, dass die Städte Friedrichshafen, Meersburg und Überlingen definitiv nicht bei der EBC dabei seien und fragen zur Auswirkung auf die Finanzierung. Und sie möchten wissen, wie lange der Betrag von 1 Euro, der pro Gast und Übernachtung kostenlose Fahrten mit Bus und Bahn ermöglichen soll, festgeschrieben ist. Schließlich baten sie um Beantwortung, wie das Kündigungsrecht der Gemeinde im Vertrag aussieht.

Die Lage

In seiner Zusammenkunft im Juli vorigen Jahres hatte der Gemeinderat von Uhldingen-Mühlhofen die Einführung der Echt-Bodensee-Card (EBC) bereits beschlossen – allerdings erst ab dem Jahr 2018. Bürgermeister Edgar Lamm war seinerzeit angewiesen worden, die Verträge über den Beitritt zur EBC frühestens am 30. Juni dieses Jahres zu unterschreiben, da der Gemeinderat bis dahin das Funktionieren des EBC-Systems in den bereits teilnehmenden Gemeinden beobachten wollte und sich aus diesem Grund bis zum 30. Juni einen Widerruf des Beitritts vorbehielt. In der Gemeinderatssitzung im Mai dieses Jahres hatte Lamm mitgeteilt, dass die Bürgervertreter drei Monate länger Zeit hätten, um sich in der Entscheidung vertraglich festzulegen, ob die EBC in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 2018 eingeführt wird. Das soll nun in der Sitzung am 26. September geschehen. Eine Woche zuvor ist eine Sondersitzung zur EBC geplant. Viele Vermieter und Gastgeber der Gemeinde haben sich gegen die Einführung der EBC ausgesprochen und den Gastgeberverein Uhldingen-Mühlhofen (GUM) gegründet. Sie wehren sich gegen die Zwangseinführung eines, wie sie es nennen, "Bürokratie-, Datenklau- und Subventionsmonsters". (hk)