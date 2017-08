Uhldingen-Mühlhofen Echt-Bodensee-Card: Entscheidung fällt am 26. September

Bürgermeister Edgar Lamm beantwortet Fragen der Uhldiger Gemeinderäte. Der Beitritt zur Echt-Bodensee-Card steht im September erneut auf der Tagesordnung.

Uhldingen-Mühlhofen – Um in der September-Sitzung eine Entscheidung Pro oder Kontra Echt-Bodensee-Card (EBC) treffen zu können, hatten sieben Gemeinderäte Bürgermeister Edgar Lamm gebeten, bis zur Sommerpause verschiedene Fragen zu beantworten. Diesen Sachstandsbericht hatten sie angefordert, um genügend Zeit zu haben, Entscheidungshilfen zu finden. Sie hatten angeführt, dass es für sie unmöglich sei, ohne Beantwortung ihres Fragenkatalogs über eine Einführung der EBC entscheiden zu können. Die Fragen hat Edgar Lamm mittlerweile schriftlich beantwortet. Er teilte mit, dass ein Beitritt zur EBC frühestens zum 1. April 2018 möglich sei, was mit dem Vertragspartner DBT bereits abgestimmt sei.

-Die Räte wollten wissen, ob die Nutzung der EBC durch die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) schon funktioniere. Lamm antwortete, dies klappe problemlos. Die Kontrolle sei bereits durch eine Prüf-App möglich. Das elektronische Fahrgeldmanagement werde ab Oktober im Bodo-Gebiet in Betrieb gehen. Bis dahin würden die EBC-Karten dem Fahrer vorgezeigt und akzeptiert. -„Sind die Bedenken und Einwände gehört und somit Verbesserungen für die Zeltplätze erreicht worden?“, lautete die nächste Frage. Es werde Verbesserungen geben, so Lamm. Zwischen der Gemeinde und dem Campingplatz Maurach hätten bereits Gespräche wegen der Einführung des elektronischen Meldescheins stattgefunden, zur Saison 2018 werde er dort eingeführt. „Für die Ausgabe der EBC werden Lösungsvorschläge erarbeitet, um gemeinsam eine gute Regelung zu finden.“ -Des Weiteren fragten die Räte, ob geklärt sei, wie und wo sich Gäste anmelden, deren Vermieter nicht an der Echt-Bodensee-Card teilnehmen. Lamm antwortete, das sei im Regelfall bei der Tourist-Information oder bei der Gemeinde möglich. Obwohl die Gemeinde neben dem elektronischen Meldeschein auch die EBC-Ausgabe verpflichtend verlangen könne, werde sie das nicht tun. Lamm: „Die Gemeinde ist sicher, dass der Erfolg de EBC auch diejenigen Gastgeber überzeugen wird, die die EBC zunächst nicht an ihre Gäste ausgeben wollen. Die Nachfrage der Gäste nach der EBC wird letzten Endes auch die Zweifler überzeugen.“ -Unklar für die Räte war, woran es liegt, dass noch offenstehende Gespräche mit Gemeinderat, Verwaltung, Gastgeberverein Uhldingen-Mühlhofen (GUM) und Vermietern nicht stattgefunden haben. Lamm führte aus, dass diesbezüglich mehrere Gespräche stattgefunden hätten. Julia König, Leiterin der Tourist-Information, sei für alle Gastgeber und auch für den Verein die Ansprechpartnerin. -Die Gemeinderäte hatten festgestellt, dass die Städte Friedrichshafen, Meersburg und Überlingen nicht bei der EBC dabei sind und gefragt, ob dies Auswirkungen auf die Finanzierung habe. Lamm antwortete, dass die Finanzierung bei weniger Teilnehmergemeinden durch den Kreistag mittels der Laufzeitverlängerung des Darlehens an die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) geregelt worden sei, der Gemeindehaushalt sei nicht betroffen. Der Bürgermeister führte weiter aus, dass in Überlingen die Teilnahme an der EBC im Zusammenhang mit der Landesgartenschau intensiv neu diskutiert werde und wies darauf hin, dass aufgrund zu erwartender knapper Parkplätze und hoher Parkgebühren ein mit der EBC kostenloser Transfer mit dem ÖPNV nach Überlingen immens wichtig sei. Lamm: „Der ÖPNV wird mit einer erfolgreichen EBC und der LGS 2020 ausgebaut werden und zu kürzeren Taktfrequenzen sowie einer besseren Anbindung des Bodensee-Hinterlandes führen und somit auch ganz besonders der Bürgerschaft eine wesentliche Verbesserung bringen.“ -Des Weiteren wollten die Bürgervertreter wissen, wie lange der Betrag von 1 Euro, der pro Gast und Übernachtung kostenlose Fahrten mit Bus und Bahn ermöglichen soll, festgeschrieben ist. „Bis Ende 2019“, so der Bürgermeister. -Auch baten sie um Antwort auf die Frage, wie das Kündigungsrecht der Gemeinde im Vertrag aussieht. Lamm: „Dies kann frühestens zum 31. Dezember 2019 mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten ausgeübt werden. Nach 2019 beträgt die Kündigungsfrist sechs Monate auf Jahresende.“ -Nicht zuletzt ging es den Gemeinderäten um eine funktionierende Abrechnung beziehungsweise Schnittstelle der Anbietersystem AVS und GEIOS in Bezug auf die Abrechnung der Meldescheine. Edgar Lamm antwortete, die Schnittstelle werde laut schriftlicher Zusagen bis Ende Oktober funktionstüchtig und erfolgreich getestet sein. Er werde erst dann einen Beitritt zur EBC unterzeichnen, wenn dies auch tatsächlich zutreffe. Eine weitere Grundbedingung für seine Vertragsunterzeichnung stelle die Gesetzesänderung dar, derzufolge das Kommunalabgabegesetz in Baden-Württemberg unter anderem um den verpflichtenden elektronischen Meldeschein ergänzt und vom Landtag nach der Sommerpause beschlossen wird, so der Bürgermeister.

Die Lage

In seiner Zusammenkunft im Juli vorigen Jahres hatte der Gemeinderat von Uhldingen-Mühlhofen die Einführung der Echt-Bodensee-Card (EBC) bereits beschlossen – allerdings erst ab dem Jahr 2018. Bürgermeister Edgar Lamm war seinerzeit angewiesen worden, die Verträge über den Beitritt zur EBC frühestens am 30. Juni dieses Jahres zu unterschreiben, da der Gemeinderat bis dahin das Funktionieren des EBC-Systems in den bereits teilnehmenden Gemeinden beobachten wollte und sich aus diesem Grund bis zum 30. Juni einen Widerruf des Beitritts vorbehielt. In der Gemeinderatssitzung im Mai dieses Jahres hatte Lamm mitgeteilt, dass die Bürgervertreter drei Monate länger Zeit hätten, um sich in der Entscheidung vertraglich festzulegen, ob die EBC in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 2018 eingeführt wird. Das soll nun in der Sitzung am 26. September geschehen. Eine Woche zuvor ist eine Sondersitzung zur EBC geplant. Viele Vermieter und Gastgeber der Gemeinde haben sich gegen die Einführung der EBC ausgesprochen und den Gastgeberverein Uhldingen-Mühlhofen (GUM) gegründet. Sie wehren sich gegen die Zwangseinführung eines, wie sie es nennen, "Bürokratie-, Datenklau- und Subventionsmonsters". (hk)