Uhldingen-Mühlhofen Dreikönigsturnier im Faustball des TSV Mühlhofen: Schmettern für den Sieg

Der Faustball des TSV Mühlhofen kämpft mit Nachwuchssorgen, daher spielen Aktive und Senioren erstmals an einem Tag. Dennoch zeigt das Dreikönigsturnier spannende Spiele und kürt einen Sieger.

Faustball gerät in der Sportlandschaft zunehmend ins Abseits. Das macht sich auch beim traditionellen Dreikönigsturnier der Faustballabteilung des TSV Mühlhofen bemerkbar. Seit etlichen Jahren schrumpft die Zahl der teilnehmenden Mannschaften. Deshalb wurden jetzt erstmals in der 17-jährigen Geschichte das Turnier für die Aktiven und das Turnier für Senioren nicht an getrennten Tagen, sondern parallel ausgetragen. "Das Zusammentreffen von jüngeren und älteren Spielern hat sich aber auch ganz gut bewährt", sagte Abteilungsleiter Jochen Egger am Ende des Turniers. Bei den Aktiven siegte Friedrichshafen I, bei den Senioren die Spielgemeinschaft Radolfzell-Konstanz.

Sowohl bei den Aktiven als auch bei den Senioren sind in diesem Jahr gerade noch jeweils fünf Mannschaften angetreten. "Das sind zu wenig, um zwei Turniertage zu füllen", erklärte Jochen Egger gegenüber dem SÜDKURIER. Bürgermeister Edgar Lamm kann sich noch an ganz andere Zeiten erinnern. "Als ich hier 2004 Bürgermeister wurde, mischten noch jeweils zehn Mannschaften mit", sagt er mit einem bedauernden Unterton. Er gehört zur Stammkulisse der Zuschauer und stiftet für die Sieger stets einen Faustball.

Eines ist dem Mühlhofener Dreikönigsturnier aber geblieben: Die familiäre Atmosphäre und, wie Jochen Egger bei der Siegerehrung hervorhob. Er lobt auch den sportlich-fairen Wettkampf und die Kameradschaft. "Die Spannung eines solchen Turniers ist auch nicht auf der Strecke geblieben", betonte er. Deshalb glaubt er auch, dass sich das Dreikönigsturnier auch in der Zukunft noch viele Jahre bestehen wird.

Beinahe eine Garantie dafür geben die Spieler vom VfB Friedrichshafen. "Ohne die Rothemden aus Friedrichshafen hätten wir nur noch ein Rumpfturnier", stellte Jochen Egger mit einem Wort des Dankes an die VfB-Sportler fest. Die Rothemden hatten bei den Aktiven zwei komplette Mannschaften ins Rennen geschickt und waren darüber hinaus auch noch an der Spielgemeinschaft mit dem Kürzel "Bad FriBiZell (Bad Saulgau, Friedrichshafen, Biberach und Zell am Neckar) beteiligt. Früher konnten diese Orte beim Dreikönigsturnier noch jeweils eigenständige Mannschaften stellen. Mittlerweile helfen die Rothemden aus, damit noch eine Mannschaft zustande kommt.

Die Faustballabteilung des VfB Friedrichshafen hat auch noch viele junge Spieler in ihren Reihen. Einer von ihnen ist der 24-jährige David Ressel aus Überlingen. Ihn hat sein Vater einst zum Faustball gebracht, erzählt er, und er ist dieser Sportart treu geblieben. Nach Friedrichshafen sei er dann gewechselt, weil in Überlingen der Nachwuchs ausgeblieben ist.

Nachwuchs gibt es in Mühlhofen seit langem nicht mehr. "Fußball und Handball, die beiden sehr stark vertretenen Sportarten in unserer Gemeinde, ziehen eben mehr als Faustball", weiß Jochen Egger. Das war früher umgekehrt. Vor ein paar Jahrzehnten hat es sogar noch eine Faustball-Frauenmannschaft gegeben. "Wir Frauen haben den Faustballern gerne zugeschaut", plaudert Ellen Möcking aus dem Nähkästchen, "und da haben wir uns eines Tages gedacht: Was die Männer können, können wir Frauen auch."

Was Faustball dem Fuß- und Handball voraushat, nämlich dass man Faustball bis ins hohe Alter spielen kann, wird allzu sehr verkannt, wie Jochen Egger bedauert. Den lebenden Beweis, lieferte mit seinen 83 Jahren Hans-Jörg Baumann vom Stadtturnverein Singen. Die Mannschaft mit dem höchsten Durchschnittsalter (66 Jahre) stellte die VSG Dornbirn, die dem Mühlhofener Dreikönigsturnier auch einen internationalen Touch gab.

Die Platzierungen

Bei den Aktiven: Den ersten Platz belegt der VfB Friedrichshafen I, der zweite Platz geht an die Spielgemeinschaft Bad FriBiZell (mit Spielern aus Bad Saulgau, Friedrichshafen, Biberach, Zell am Neckar) und der dritte Platz an den VfB Friedrichshafen II. Viertplatziert ist der TSV Mühlhofen, darauf folgt der MTG Wangen.

Bei den Senioren: Den ersten Platz gewann die Spielgemeinschaft Radolfzell-Konstanz, den zweiten der TV Wasserburg und den dritten die Stadtturngemeinschaft Singen. Den vierten Platz belegt der TV Engen, den fünften die einzige internationale Mannschaft des VSG Dornbirn.