Uhldingen-Mühlhofen Dirigent Falko Zipfler verabschiedet sich: Bravo-Rufe zum Abschied

Dirigent Falko Zipfler verabschiedet hat mit einem vielseitigen Jahreskonzert vom Akkordeonorchester verabschiedet. Im Februar tritt er sein Referendariat bei Rust an und kann daher nicht wöchentlich zur Probe nach Uhldingen kommen.

Zu einem kurzweiligen musikalischen Abend lud das Akkordeonorchester Uhldingen-Meersburg in die Aula der Lichtenbergschule in Oberuhldigen. Bei ihrem Jahreskonzert stellten die Musiker unter Beweis, dass ein Akkordeon mehr kann als nur ein Schifferklavier zu sein. Als musikalischen Gast hat sich das Akkordeonorchester die junge Pianistin Annika Endres eingeladen. Die Musikstudentin brillierte nicht nur mit ihrem Klavierspiel, sondern auch mit ihrem Gesang. Sicher bewegte sie sich in jedem Genre-Chanson, Swing oder brasilianischer Tanz. "Das Publikum ließ sich von der Musik mitreißen", freute sich Endres.

Das 12-köpfige Ensemble des Akkordeonorchesters begeisterte unter der Leitung von Falko Zipfler mit einem abwechslungsreichen Programm, das den Spagat von Klassik über Rock 'n' Roll bis hin zum Jazz schaffte. "Unser Dirigent hat keine Mühen gescheut, uns von 0 auf 100 zu bringen", sagte Cornelia Wiggenhauser. Marion Kirchmann sorgte mit ihren Moderationen für das nötige Hintergrundwissen zu den Musikstücken. Besonders beim Stück "Serenade" von Derek Bourgeois sorgte sie für Gelächter im Publikum. Die schelmische Serenade wurde von dem Briten mit scheinbar eigenwilligem Humor zu seiner Hochzeit komponiert. Das Stück war mit seinen abrupten Taktwechseln eine besondere Herausforderung. "Vermutlich wollte er seine Frau mit diesem Stück darauf vorbereiten, dass auch die Ehe mit so manchen Tempowechsel verbunden ist", erklärte Kirchmann.

Egal ob der Walzer "Belle oft the Ball" von Leroy Anderson, "Pavane" von Maurice Ravel oder der bekannte Swing-Song "Autuum leaves" – die Finger der Musiker schwebten über die Klaviatur. "Das Akkordeon hat nur eine begrenzte Klangfarbe. Da muss eine Vielfalt an Stilrichtungen her", sagte Falko Zipfler, der selbst auf dem Akkordeon mitspielte und sein Orchester mit Kopfnicken die richtigen Einsätze vorgab. Das Jahreskonzert war sein letzter Auftritt mit dem Akkordeonorchester: "Schweren Herzens muss ich nach zehn Jahren den sprichwörtlichen Dirigentenstab niederlegen." Im Februar tritt er sein Referendariat bei Rust an und kann daher nicht wöchentlich zur Probe nach Uhldingen kommen. "Es hat persönlich sehr gut gepasst und er hat uns musikalisch sehr viel mitgegeben", erklärte Wiggenhauser. Nun beginne die Suche nach einem Nachfolger.

Von dem emotionalen Abschied bekam das Publikum nichts mit und feierte die Leistung des Orchesters am Ende des Konzerts mit Bravo-Rufen. "Ich bin seit Jahren ein Fan des Akkordeonorchesters und bin fasziniert von der Spielweise", sagte Gisela Mösle aus Oberuhldingen.