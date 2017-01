UhldingenMühlhofen Der Nemec hinter dem Batic

Der aus dem München-Tatort bekannte Miroslav Nemec erzählt, rezitiert, singt und liest in derAlten Fabrik

Uhldingen-Mühlhofen (mkl) "Miroslav Jugoslav" ist Miroslav Nemec im oberbayerischen Freilassing, wo er ab dem Alter von elf Jahren aufwuchs, gerufen worden. "Miroslav Jugoslav" nannte Nemec, den viele vor allem als Kriminalhauptkommissar Ivo Batic aus dem München-Tatort kennen, auch seine Autobiografie.

Anekdotenreich und mit viel Humor erzählte Nemec in der Alten Fabrik aus seinem Leben, von seiner Kindheit in Zagreb und seiner herrlich schrägen jugoslawischen Familie. Nemec' Vater, von Beruf Buchprüfer bei einer Bank, verkörperte den geselligen, trinkfreudigen Part, seine Mutter war warmherzig und selbstlos. Sie machte sich nichts aus Alkohol, rauchte dafür aber wie ein Schlot. Eine große Rolle in Nemec Leben spielten auch die Baba, die Schwester seiner Großmutter, sowie die Tanten Nevenka und Mila. Immer war er von starken Frauen umgeben.

Beim Lesen gelang es dem Autor, die Atmosphäre seiner Kindheit dicht heraufzubeschwören. Fast meinte man, mit am Küchentisch zu sitzen und den Geruch des frisch gemahlenen Kaffees, vermischt mit Zigarettenrauch, einzuatmen. Nemec, der zwar im Buch, nicht aber in der Alten Fabrik verriet, wie er zu seinem Namen kam – bei der Geburt hieß er noch wie seine Eltern Strkanec – fiel während des Schreibens auf, dass sein Leben durch Sprüche und Witze geprägt wurde. Diese enthielt er dem Publikum nicht vor: "Wir sind die Menschen auf den Wiesen, bald sind wir die Menschen unter den Wiesen."

Doch Nemec ist nicht nur Schauspieler und Geschichtenerzähler. Der Kroate tritt auch seit über 20 Jahren als Sänger, Gitarrist und Keyboarder mit der Miro Nemec Band auf, die er anlässlich des Jugoslawien-Kriegs in den 1990er Jahren gründete, und der, wie er sie nennt, Ur-Rockband aus Freilassing. Seine Vielseitigkeit gab Nemec auch in der Alten Fabrik zum Besten: Miroslav Jugoslav griff zur Gitarre, spielte am Flügel und sang – mal lustig, mal rockig, mal melancholisch. In Zagreb wurde dazu auch schon mal geweint – im Kollektiv, versteht sich. Dem Publikum gefiel's, wie der lang anhaltende Applaus bewies.