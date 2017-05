Uhldingen-Mühlhofen Der Musikverein Uhldingen-Mühlhofen blickt auf 120 Jahre Bestehen zurück und feiert den Geburtstag mit einem Festakt

In den Reden gibt es nicht nur spannende Details aus der Vereinsgeschichte zu hören, sondern vor allem eines: Viel Lob für die Gestaltung des kulturellen Lebens in der Gemeinde.

Uhldingen-Mülhofen – Was haben der ehemalige Bundeskanzler Ludwig Erhard, die Fußballlegende Sepp Herberger und das Schweizer Taschenmesser mit dem Musikverein Mühlhofen gemeinsam? "Sie sind alle 120 Jahre alt", sagte Ronny A. Knepple, Vorsitzender des Bezirks vier im Blasmusikverband Bodenseekreis, während des Festbanketts des Musikvereins Mühlhofen in der „Alten Fabrik“. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein ausführlicher Rückblick sowie Ehrungen.

Den Einblick in die bewegten Jahre des Musikvereins gab Siegfried Burgermeister. Seinen Ausführungen zufolge versammelten sich am 17. März 1897 im Gasthaus "Zum Kreuz" einige bis dato der Musikgesellschaft Mimmenhausen angehörigen Mitglieder und solche des Mühlhofener Vereins "Gemütlichkeit", um den zunächst aus 24 Männern bestehenden Musikverein zu gründen. Als Zweck gehe die Förderung von Geselligkeit aus dem Protokollbuch des Vereins deutlich hervor, sagte Burgermeister. Dies zeige sich in den vielen Ausflügen zu Fuß, mit dem Dampfschiff und später auch mit der Eisenbahn: Am 1. Oktober 1901 seien die ersten beiden Züge aus Richtung Überlingen und Friedrichshafen begrüßt worden, was mit Freibier bis spät in die Nacht gefeiert worden sei – zunächst indes ohne Frauen, so der Festredner.

Im Jahre 1904 sei eine zusätzliche "Stemmer-Abteilung" gegründet worden, am 7. Juli 1907 das zehnjährige Bestehen mit Fahnenweihe, Umzug, Feuerwerk und sechs Musikkapellen aus anderen Orten sowie 36 Festjungfrauen begangen worden. Ein Jahr später habe sich die Turner-Abteilung vom Musikverein getrennt, um einen eigenen Verein zu gründen – den heutigen TSV Mühlhofen. Burgermeister: "Mit Beginn des 1. Weltkriegs verzeichnete das Protokollbuch keine Berichte über Versammlungen und Veranstaltungen, jedoch Trauernachrichten von gefallenen Mitgliedern." Im Jahr des 30-jährigen Bestehens sei wieder ein reges Vereinsleben vorhanden; allein 120 Musikproben zeugten davon. Die Jahre der Weltwirtschaftskrise seien am Musikverein nicht spurlos vorbeigegangen und der Jahresbeitrag auf 60 Pfennig ermäßigt worden. 1938 habe eine Weihnachtsfeier infolge einer "stark um sich greifenden Maul- und Klauenseuche" nicht stattfinden können, man habe sich ab sofort "Gemeinde-Musikkapelle" genannt. Dann hätten die Eintragungen im Protokollbuch erneut geschlossen, um am 16. März 1947 mit der Neugründung im Gasthaus "Kreuz" wieder zu beginnen.

Burgermeister sagte weiter, dass es einem heute um den Bestand des Vereins nicht bange sein müsse. „Der Musikverein wird auch in Zukunft als kultureller Träger unserer Gemeinde auftreten. Wir haben es in den Händen, unsere Zukunft im Musikverein selbst zu gestalten“, sagte er.

Egbert Benz, stellvertretender Vizepräsident des Blasmusikverbandes, lobte die "ausgezeichnete" Chronik des Vereins und dessen vielfältige Aktivitäten. „Er ist ein fester Bestandteil des Gemeindelebens, und er trägt den Namen der Gemeinde in die Welt hinaus“, unterstrich er. In das gleiche Horn blies Bürgermeister Edgar Lamm. „Man kann mit Recht und Stolz behaupten, dass der Musikverein ein Botschafter unserer Gemeinde war und ist“, sagte er. Und: „Wir können den Gründungsvätern nur dankbar sein“, so Lamm weiter. Zu den einst fehlenden Frauen im Vereinsleben meinte der Bürgermeister: "Heute sind die Frauen dominant, und das ist auch gut so."

Die Feierlichkeiten

Anlässlich seines 120-jährigen Bestehens richtet der Musikverein Mühlhofen am kommenden Freitag, 12. Mai, ab 18 Uhr ein Bezirkskonzert des Blasmusikverbandes Bodenseekreis aus. Dabei besteht die seltene Möglichkeit, nacheinander fast alle Kapellen des Bezirks vier spielen zu sehen und zu hören. Vor den einzelnen Kurzkonzerten gibt es gegen 18 Uhr ein gemeinsames Konzert vor dem Vereinsheim des Narrenverein Mühlhofen. Anschließend werden die Kapellen in der Mehrzweckhalle nacheinander ihr Können zeigen; die Bewirtung übernimmt das Geburtstagskind mit seinem Förderverein. Vorsitzender des Vereins ist Matthias Hukle, sein Stellvertreter Lothar Schlegel. Die Stabführung hat seit 27 Jahren Günter Stumpf inne. (hk)