Die Bauvoranfrage wurde jetzt im Rat besprochen, dabei hagelte es aber Kritik: Die geplanten Neubauten seien zu mächtig.

Das Pfahlbaumuseum möchte sich vergrößern: Das Museumsgebäude soll durch den Anbau einer Eingangshalle mit diversen Nebenräumen erweitert werden, zudem ist eine Ausstellungshalle geplant. Eine entsprechende Bauvoranfrage lag dem Gemeinderat in jüngster Zusammenkunft vor. Zwar sahen die Bürgervertreter die Notwendigkeit einer Erweiterung des 1922 gegründeten archäologischen Freilichtmuseums ein, sie sprachen sich jedoch eindeutig gegen die vorgestellte massive Bebauung aus. Das Gremium stimmte zwar zu mit der Auflage, "dass die Kubatur des Baukörpers das absolute Maximum der Genehmigungsfähigkeit darstellt und der noch zu stellende Bauantrag sich auch städtebaulich einfügen muss". Die Ratsmitglieder zeigten sich aber mit dem städtebaulichen Bild sehr unzufrieden, erwarten jetzt vom Bauherrn beim Bauantrag diesbezüglich eine wesentliche Verbesserung und sprachen sich sogar für einen Architektenwettbewerb aus.

Schon seit Längerem hat das Freilichtmuseum die Absicht, seine Ausstellungsflächen und Aufenthaltsmöglichkeiten zu erweitern. Damit dies umgesetzt werden kann, hatte der Gemeinderat im Vorjahr in nichtöffentlicher Sitzung den Teilverkauf des bisherigen Parkplatzgrundstücks an das Pfahlbaumuseum beschlossen. Für das 1390 Quadratmeter große Grundstück erhielt die Gemeinde 804 000 Euro, wie Bürgermeister Edgar Lamm im Gemeinderat bekannt gab.

Ortsbaumeister Robert Scherer sagte, dass die Anfrage nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches beurteilet werde, demnach muss sich das Bauvorhaben an die bestehende Umgebung anpassen. „Es ist noch verträglich“, sagte er zu den Plänen. Es seien sogar noch andere Höhen als die beabsichtigten neun Meter möglich. Und man habe sich bewusst für ein Flachdach entschieden, es sei auch ein Satteldach zulässig. Scherer sagte weiter, dass die Umgebungsbebauung nach heutigem Rechtsstand zu hoch sei. „Der Gemeinderat hat es damals zu hoch beschlossen.“

Insbesondere im Zielfeuer des Gemeinderates stand die in Richtung Seefelder Straße geplante Ausstellungshalle und deren Fassadengestaltung. Die Halle soll 34 Meter lang, 16 Meter breit und neun Meter hoch werden. Renate Eiberger (SPD) wollte die angedachte massive grüne Wand der Halle nicht mittragen („ein Riesending“) und bat darum, dass der Architekt eine andere Lösung finden möge. Ute Stephan (BuF) blies ins gleiche Horn: „Die grüne Wand sieht monstermäßig aus“, sagte sie und plädierte für einen Architektenwettbewerb zur Fassadengestaltung. Jean-Christoph Thieke (CDU) zeigte zwar Verständnis für die Halle und dass sich das Pfahlbaumuseum weiterentwickeln müsse, „aber auch bei solch einer großen Kubatur kann man etwas machen“. Erwin Marquart (CDU) sprach von einem "Flair einer Industriehalle"; die Begrünung sei nicht der Weisheit letzter Schluss. „Es muss ein Highlight werden. Wir müssen uns klar sein, dass es das Ortsbild für die nächsten 100 Jahre prägen wird. Architektonisch haben wir erheblich Luft nach oben.“

Für Kompromisse in Bezug auf die Erweiterung und einem weiteren Dialog mit dem Museum sprach sich Wolfram Klaar (SPD) aus. Er bemängelte, dass in die Halle aufgrund nicht geplanter Fenster kein natürliches Licht fallen wird. Auch Hans Joachim Jaeger (CDU) hatte Bedenken wegen Größe und Form. „Es sollte nicht nur ein Zweckbau sein. Änderungen in der Fassade sind auf jeden Fall notwendig.“ Während Meinrad Holstein (FDP) anfragte, ob man mit der Halle nicht mehr in die Tiefe gehen könne, votierte Helga Boonekamp (FW) für eine Fassade aus Glas. „Wir müssen einen Konsens finden. Das ist das Wichtigste.“ Der Antrag von Thieke, dass zum Bauantrag ein vereinfachtes Modell eingereicht werden möge, wurde abgelehnt. Das Gremium befürwortete letztlich bei den Gegenstimmen von Eiberger, Klaar und Holstein die Bauvoranfrage.

Massive Kritik hatte zuvor Willy Knöbelspies vom benachbarten Hotel Seevilla in der Bürgerfragestunde geübt. Mit der großen Mauer der Ausstellungshalle verliere er den letzten Seeblick, gab der Hotelier zu bedenken. Zudem seien der neue Gemeindeparkplatz und die geplante neue Zufahrt zum Museum in unmittelbarer Nähe der Seevilla, die Gäste müssten mit mehr Lärm rechnen. „Damit können wir doch nicht einverstanden sein.“ Zudem fragte er, ob man bei dem Bauvorhaben nicht eine architektonische Gestaltung wie bei der neuen „gelungenen“ Tourist-Information verlangen und erwarten dürfe.

Das Vorhaben

Überplant werden soll der Parkplatz zwischen der Seefelder Straße und dem bestehenden Eingangsbereich mit Archaeorama des Pfahlbaumuseums. In diesem Zuge muss die bestehende Werkstatt mit sich anschließendem Schuppen abgerissen werden. Im westlichen Bereich des Erdgeschosses – zum Pfahlbaumuseum gelegen – ist eine rund 550 Quadratmeter große Piazza mit einer Höhe von etwa acht Metern geplant. Der Mittelbau des Erdgeschosses soll eine teilweise zweigeschossige Bauweise mit einer Teilunterkellerung erhalten. Die verschiedenen Geschosse des Mittelbaus berücksichtigen unter anderem im Erdgeschoss Gruppenräume, WC-Anlagen, Café, Shop sowie noch nicht näher definierte Räume im Obergeschoss. Im daneben liegenden Bereich sind ein Innenhof und ein Durchgangsbereich vorgesehen. Auch der Mittelteil ist mit einer gesamten Geschosshöhe von rund acht Metern geplant. Im Osten – zur Seefelder Straße hin – soll eine rund 34 Meter lange und 16 Meter breite eingeschossige Ausstellungshalle (533 Quadratmeter) mit einer Gesamthöhe von neun Metern entstehen. Unter ihr ist eine Tiefgarage mit 23 Parkplätzen beabsichtigt. Die gesamte Erweiterung ist mit einem begrünten Flachdach vorgesehen. Auch die Außenfassaden des Mittelbaus und der Ausstellungshalle sollen begrünt werden. Zudem ist eine neue Zufahrt von der Seefelder Straße aus geplant. (hk)