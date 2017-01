Ein Filmteam aus Dänemark hat in den Uhldinger Pfahlbauten einen Dokumentarfilm über das Mädchen von Egtved gedreht. Forschungen aus neuerer Zeit wiesen nach, dass das Mädchen, deren Überreste 1921 in Dänemark gefunden wurden, aus Süddeutschland stammte.

Ein Filmteam in Unteruhldingen ist nichts Ungewöhnliches. Doch Gunter Schöbel, Direktor des Pfahlbaumuseums, freute sich, schon so früh im Jahr das erste Filmteam begrüßen zu können. 2016 die Pfahlbauten Kulisse für 27 Filmdrehs gewesen. Voraussetzung für seine Genehmigung ist allerdings stets ein wissenschaftlicher oder geschichtlicher Kontext. Wer einfach nur eine schöne Location am See sucht, wird abgelehnt.

Der historische Hintergrund für diesen Dreh ist die Geschichte des Mädchens von Egtved. Im Jahr 1921 fand ein dänischer Bauer bei Grabungen einen Baumsarg. In diesem Eichensarg lagen, durch das spezielle Mikroklima gut erhalten, die Überreste eines 18-jährigen Mädchens. Wissenschaftler konnten den Todeszeitpunkt in das Jahr 1370 vor Christus, also in die Bronzezeit, datieren. Eine große Bronzescheibe und bronzener Schmuck waren Grabbeigaben. Unklar ist die Rolle des Kindes, das mit dem Mädchen von Egtved zusammen bestattet wurde. Fest steht: Es wurde verbrannt. Ob es geopfert wurde oder an der gleichen Krankheit wie das Mädchen starb, lässt sich nur vermuten.

Aufsehenerregend waren Forschungen aus neuerer Zeit. Mithilfe des sogenannten Strontium-Signals wurde festgestellt, das das Mädchen nicht aus Dänemark stammte, sondern aus Süddeutschland. Dafür sprechen auch die gefundenen Schafwollfäden von Schafen aus dem Schwarzwald. Es wird vermutet, dass die junge Frau zur Stärkung von Bündnissen und Handelsbeziehungen mit einem Mann aus Jütland verheiratet wurde. Sicher konnte ermittelt werden, dass sie mehrfach zwischen den Ländern hin und her reiste. "Es gab damals schon ein großes Europa", kommentiert Schöbel, der in den genetischen Analysen einen Ansatz zur archäologischen Neubewertung sieht. Einheimische Skelette sollten dahingehend auch noch überprüft werden, regt er an.

Weiterhin würde er sich "auch für Deutschland verstärkt solche Filmformate wünschen", wie es sie in England oder Skandinavien bereits gibt. Die Geschichte des Mädchens von Egtved ist Teil einer zehnteiligen Dokumentarfilmreihe von der Steinzeit bis zur Neuzeit, in der wissenschaftliche Fakten authentisch aufbereitet und lebendig erzählt werden. Positiver Nebeneffekt solcher ausländischen Filmproduktionen ist der nach Ausstrahlung ansteigende Besuch von Touristen. Angeregt durch die Dokumentationen wollen sie den Originaldrehplatz besichtigen.

Das dänische Filmteam reiste mit Koffern voller Requisiten an. Derbe Wollstoffe, welche zum Teil extra für diese Produktion handgewebt wurden oder zum anderen Teil als Leihgabe vom Dänischen Nationalmuseum Kopenhagen zur Verfügung gestellt wurden. Mit dabei waren aber auch moderne Accessoires wie Thermounterwäsche und wärmende Gelsohlen als Einlage für die doch recht dünnen Lederschuhe. Kostümbildner Bjarke Kristensen kleidete die Schauspieler und Statisten so ein, dass die wärmende Unterwäsche nicht zu sehen war und griff dafür manches Mal auch kurzerhand zur Schere, damit auch nicht die kleinste Faser hervorblitze. Die Kameramänner Morten Krüger und Casper Mortensen drehten nicht nur mit modernsten Equipment, sondern hatten für Luftaufnahmen auch eine Drohne mitgebracht.D

Die Hauptdarsteller Sarah Bjorn und Nikolaj Dencker sind im dänischen Fernsehen bekannt. Bjorn tritt weniger in Filmen, dafür mehr im Theater auf. Ebbe Engmark, Statist, gibt mit Stolz bekannt, dass er schon 214 Filmen aller Art mitgemacht hat. Aus unserer Region wirkten als Statisten die Familie Höpfer mit. Vater Benni ist Archäologiestudent und Mutter Jasmin ist an der Universität Tübingen und hat dort mit Schöbel zusammen gearbeitet. Ihr vierjähriger Sohn Jakob war der "Star" des Drehtages. Und wie es bei Stars und kleinen Kindern so ist: Sie haben ihren eigenen Kopf und so musste eine Szene etliche Male aufgenommen werden, weil der Kleine nicht rennen wollte. Filmdirektor Thomas Roger Henrichsen und seine Produktionsassistentin Amalie Roger Henrichsen behielten gute Laune und animierten den jungen Statisten mit allerlei Faxen zum Weitermachen.

Derweil warteten die anderen Statisten Lea Schöbel, Tochter des Museumsdirektors, und ihre befreundeten Mitstudenten Robert Götz und Jakob Schulz geduldig in der Kälte oder in einer der Pfahlbauhütten, in der ein Heizstrahler für Wärme sorgte.

Strontium – Analyse

Strontium ist sowohl in der Erdkruste, in Gesteinen, als auch im Wasser enthalten und zwar in verschiedenen Varianten, sogenannten Isotopen. Von Region zu Region sind die Verhältnisse der Strontium Isotope anders. Das mit dem Wasser aufgenommene Strontium lagert sich im Körper ab. Insbesondere in Haaren, Nägeln und Zähnen. Dort werden dann die Isotope der letzten Monate gespeichert. Diese Informationen bleiben über Jahrtausende erhalten. Wissenschaftler können aus diesen Ablagerungen dann auf die Aufenthaltstorte oder auch die Herkunft schließen. Das Vorkommen von leichten und schweren Strontium Isotopen ist wie ein geologischer Fingerabdruck. Es können demzufolge auch Rückschlüsse auf die Wanderungsbewegungen der Menschen geschlossen werden, wobei teilweise noch Unsicherheiten bestehen, die Regionen genau abzugrenzen. (lko)