Uhldingen-Mühlhofen DRK-Kleiderladen: Die Zeit der Wühltische ist vorbei

Der Mühlhofer DRK-Kleiderladen wird gut angenommen. Weiterhin werden Kleiderspenden und Mitarbeiter gesucht.

Uhldingen-Mühlhofen – „Wir werden wirklich stark frequentiert. Bisher haben wir rund 3000 Besucher gehabt.“ Andrea Sinclair, beim Kreisverband Bodenseekreis des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für den Bereich Altkleider verantwortlich, zeigte sich am Mittwoch erfreut, als sie eine erste Bilanz für den neuen DRK-Kleiderladen in der Hallendorfer Straße 8 im Mühlhofer Gewerbegebiet zog und dessen Entwicklung seit der Eröffnung am 19. April dieses Jahres erläuterte.

Schon zuvor hatte der DRK-Kreisverband hier in einer Garage eine Kleiderkammer betrieben. „Doch das war ziemlich unwürdig für unsere Kunden und auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Zumutung“, sagte Sinclair. Es sei oft sehr beengt zugegangen, die Kammer sei nicht mehr zeitgemäß gewesen. Um den Kunden, deren Zahl stetig steige, ein angenehmes Einkaufsambiente bieten zu können, habe man daher die Räume zu einem DRK-Kleiderladen umgestaltet. „Das war höchste Zeit.“ Seitdem könnten die Artikel ansprechend und übersichtlich präsentiert werden. Sinclair: „Die Zeit der Wühltische ist vorbei.“ Außerdem sei der Laden so gestaltet, dass auch Eltern mit Kinderwagen oder Senioren mit einem Rollator bequem einkaufen könnten.

Der Laden steht nach Angaben von Andrea Sinclair allen offen, die günstig gut erhaltene Bekleidung, Heimtextilien, Schuhe und Accessoires einkaufen möchten. Wer kein oder nur ein geringes Einkommen hat, erhält auf die Preise eine Ermäßigung von 60 Prozent. „Dazu sind eine DRK-Berechtigungskarte oder eine Karte der Tafel nötig“, so Sinclair. Diese Karten werden nach Prüfung der Berechtigung in der DRK-Geschäftsstelle in Mühlhofen ausgestellt: Die Karte kann mittwochs zwischen 13 und 15 Uhr und freitags zwischen 9 und 11 Uhr beantragt werden.

Damit das Rote Kreuz auch künftig Zeichen durch Solidarität setzen kann, ist es auf Spenden von Textilien angewiesen. Kleiderspenden sind Sinclair zufolge zum einen während der Öffnungszeiten möglich. Zum anderen können die Textilien in die DRK-Kleidercontainer gegeben werden, die am Kleiderladen aufgestellt sind und von denen es rund 60 im Bodenseekreis gibt. „Der Inhalt der Container wird keinesfalls geschreddert, sondern wird vor Ort sortiert und die gut erhaltene Bekleidung wird dann im Kleiderladen angeboten“, so Sinclair. Sie machte darauf aufmerksam, dass Textilien für die Container am besten in einer Tüte verschnürt werden sollten. „Denn nass dürfen sie nicht werden, sonst müssen sie auf die Mülldeponie.“

Beschädigte oder unangenehm riechende Kleidung wird mit dem Lastwagen zu einem zertifizierten Entsorgungsunternehmen gebracht. Diese Restware wird zerfasert und dient als Dämmmaterial beispielsweise beim Straßenbau. Das Geld, das das DRK dafür erhält, fließt wieder direkt in die Arbeit vor Ort. Sinclair erläuterte weiter, dass man seit April die Öffnungszeiten deutlich ausgeweitet hat. War früher nur an einem Tag geöffnet, so ist der neue Kleiderladen drei Mal in der Woche zugängig.

Außerdem hat man die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter auf rund 15 erhöht. „Doch das ist durchaus erweiterbar. Dann könnten wir einen weiteren halben Tag öffnen“, sprach sie ihren Wunsch nach weiteren Unterstützern aus.

