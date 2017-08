Uhldingen-Mühlhofen Circus of Illusions: Der magische Zirkus am Seeufer

Circus of Illusions: Der magische Zirkus am Seeufer

Daniel Bornhäuser trickst ohne Manege und Artisten. Der Zauberer gastiert bis 3. September zum dritten Mal in einem kleinen Varieté-Zelt auf dem Hafengelände in Unteruhldingen.

Uhldingen-Mühlhofen – Er kam, sah und begeisterte: So könnte man die erste Vorstellung von Circus of Illusions am Mittwochabend im kleinen Varieté-Zelt auf dem Hafengelände in Unteruhldingen kurz und knapp beschreiben. Daniel Bornhäuser ist bereits zum dritten Mal direkt am Bodenseeufer zu Gast und hat im wahrsten Sinne des Worts dort seine Zelte aufgeschlagen.

Circus of Illusions führt zwar den Begriff Zirkus im Titel, hat damit aber recht wenig zu tun. Lediglich das staunende Publikum sowie die regelmäßigen Ausrufe „Boah“ oder „Das gibt’s doch nicht“ von Zuschauern erinnert daran. Es gibt keine Manege, kein Sägemehl, keine Artisten und keine Tiere. Dafür aber einen Magier, der vor den Augen der Besucher ein Feuerwerk von Tricks abfackelt, dass nicht wenigen der Mund offen stehen bleibt.

Daniel Bornhäuser begeistert aber nicht nur durch seine Fingerfertigkeit, die er immer wieder mit seinen zahlreichen Kartentricks beweist, sondern auch mit seinem Comedy-Talent. Phasenweise erinnert er sogar an einen Stand-up-Comedian, der auf jegliche Zurufe des Publikums eingeht und daraus einen Lacher strickt. Diese Eigenschaft nutzt er gnadenlos aus, denn er zaubert nicht nur für sein Publikum, sondern vor allem auch mit ihm.

Immer wieder holt er Freiwillige auf die Bühne, die ihm assistieren, mit denen er Zaubertricks vorführt und die er sogar zersägt. Von Beginn an entführt er seine Zuschauer auf eine Reise in die Welt der Magie. Es ist aber keine glamouröse Welt mit Lichteffekten und dramatischer Musik, sondern eine unterhaltende mit sehr vielen Lachern.

Neben Kartentricks und einigen leicht veränderten Höhepunkten aus seinem Programm aus dem vergangenen Jahr hat er auch zahlreiche neue Elemente in seiner Vorstellung. Er lässt Spielkarten verschwinden und holt sie wieder aus der Jacken-Tasche heraus, lässt Spielkarten unterschreiben und erkennt sie mit der Zunge wieder und verbrennt imaginär einen 20-Euro-Schein, der später natürlich wieder auftaucht. Immer wieder verrät er vermeintlich einen Zaubertrick, bei dem die Zuschauer am Ende aber doch wieder selbst zum Staunen kommen.

In diesem Jahr neu dabei ist eine Fesselnummer mit Handschellen, bei der er gleich zwei Zuschauer auf der Bühne hat. Atemberaubend ist die Sägenummer. Dabei wird ein junges Mädchen in eine Kiste gelegt und danach scheinbar mit einem Messer in zwei Hälften geschnitten. Selbst der SÜDKURIER hat eine Rolle im Programm erhalten. Dabei zerreißt er die Seiten in kleine Teile, um sie Sekunden später wieder als ganze Seite präsentieren zu können.

„Es war eine gelungene Premiere, die vor allem auch mir sehr viel Spaß gemacht hat“, sagte Daniel Bornhäuser im Anschluss. „Eine Premiere ist immer etwas Besonderes. Und wenn man sie vor einem fast ausverkauften Zelt präsentieren darf, dann ist das für einen Künstler eine super Sache.“

Ebenfalls neu ist das sogenannte Magic Café, bei dem es ab eine Stunde vor Show-Beginn, in der Pause und nach der Vorstellung Kaffee-Spezialitäten, Popcorn und mehr gibt.

Circus of Illusions

Die einzige reisende Zauber-Varieté-Show Europas gastiert bis Sonntag, 3. September, in Unteruhldingen. Die Vorstellungen sind täglich außer Montag und Dienstag. Sie beginnen jeweils um 20 Uhr. Sonntags starten sie bereits um 18 Uhr. Tickets gibt es für 23 Euro unter der kostenlosen Hotline 08 00/9 99 17 77, in allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen oder im Internet: www.circus-of-illusions.de