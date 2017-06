Uhldingen-Mühlhofen Bus kollidiert mit Auto: Fahrgast erleidet Schleudertrauma

Bei einem Unfall zwischen einem Skoda und einem Bus an der Hauptstraße in Mühlhofen wurde eine 59-jährige Frau im Bus verletzt, sie zog sich laut Polizei ein Schleudertrauma und eine Schulterprellung zu.

Grund war die Gefahrenbremsung, die der Busfahrer einleitete, um eine Kollision mit dem Skoda zu vermeiden. Eine 19-jährige Frau überholte am Dienstag gegen 6.30 Uhr den Bus, der gerade von einer Bushaltestelle ausfuhr. Dabei kollidierte die rechte hintere Ecke des Skodas mit der linken vorderen Ecke des Busses. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 2000 Euro, am Bus auf 3500 Euro.