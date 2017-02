Uhldingen-Mühlhofen Bunter Abend: Mit Taucherflossen über den Wolken

Die Oberuhldinger Narrengesellschaft begeistert mit einem abwechslungsreichen Programm in der Lichtenberghalle. Ein bissiger Dorfklatsch und akrobatische Tänze sorgen für viele Lacher beim Publikum.

Ein buntes, abwechslungsreiches Programm brachte die Narrengesellschaft Oberuhldingen in der Lichtenberghalle auf die Bühne. Unterhaltsame Sketche und rasante Tanznummer unterhielten das Publikum knapp vier Stunden lang. In den Umbaupausen verkürzte das Musikduo "Dos Amigos" die Zeit mit beliebten Fasnethits.

Klaus "Hennes" Henn führte locker, witzig als Ansager durch das Programm und begrüßte zum "extrem unterhaltsamen Abend mit Brauchtumshintergrund" in der "Uhldinger Bürgermeistertalentschmiede". Weiterhin glänzte er auch in einer eigenen Nummer. Als Hennes erklärte er die "Dings – äh Welt" ganz langsam und zog mit spitzer Zunge gleichsam über Präsidenten oder Fernsehköche aber auch Schweizer, Ossis und Wessis bekamen ihr Fett weg.

Den Auftakt setzten die Jungnarren mit einer flotten Aerobic Tanznummer mit Schwarzlichteffekten. Zum ersten Mal auf der Uhldinger Bühne stand Diana Groß und Gabriele Weber als zänkisches Ehepaar. "Der Ehestreit" hieß ihr Sketch und zu einem solchen kann es schon mal kommen, wenn der Ehemann mit leichter "Überhopfung, die Pfannkuchen auf den Plattenteller legt." Als Überraschungseffekt für das Publikum brachte der pensionierte Postbote und VAN Präsident Siggi Burgermeister dem Ehepaar die Briefe direkt aus dem Zuschauerraum auf die Bühne.

Außergewöhnlich der Auftritt der Giggeler und der Zimmermannsgilde. Ohne ein gesprochenes Wort brachten sie das Publikum nur anhand von vorgedruckten Plakaten zum lachen. Als Helferin hatten sie eine "Gedankenfee", die mit einem Netz die Gedanken des Publikums fing und beim Bürgermeister Edgar Lamm doch prompt den Gedanken "Leuchtturm" einsammelte. Live gesungen präsentierten Flädrewisch und Co. einen bunten Blumenstrauß, bestehend aus roten Rosen, blauen Enzian und einem kleinen grünen Kaktus. Die Originalmelodien wurden mit eigenen Texten aufgepeppt und so hieß es dann schon mal: "Wenn ich zum Lidl fahr, dann kauf ich mir Tulpen aus Amsterdam."

Deftigen Dorftrasch hatten Martina Knoblauch und Susanne Kraft als "Emma und Paula" in ihrem Kiosk am Wertstoffhof auf Lager. Ihr größter Ärger galt dem neuen Welterbesaal: Über 300 Leute passen da rein, "nur an der Fasnet darf kei Sau net nei." Schön anzusehen war ebenfalls die Tanznummer "Über den Wolken" der Hexen und Rebmännle H25 und auch die Rebhexen Ü36 begeisterten als Frosch-Ensemble mit ihrem irischen River Dance und Taucherflossen an den Füssen. Dass auch Männer gut tanzen können zeigten die Rebmännle und Wecker in der Nummer "der Berg ruft", wobei sie ihren Tanz mit akrobatischen Einlagen veredelten. Die zwei Superhexen Eugenia und Walburga ernteten auf ihrem Rundflug übers Dorf mit ihren Zoten über Männer und Frauen einige Lacher.

Zum krönenden Abschluss flog der Elferrat mit Raumschiff Elferprise durch den Sternenhimmel. Gestartet als tanzende Raumfahrer entpuppten sie sich später als Darth Vader, Mister Spock und anderen Figuren aus dem Film. Mit ihrer schnuckelig–süßen Art erinnerten sie an Bully Herbigers Traumschiff Surprise und begeisterten das Publikum.