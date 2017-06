Uhldingen-Mühlhofen Bürgermeister Edgar Lamm landet im Schaumbad

Bei der Meisterschaftsfeier des FC Uhldingen schäumte Bürgermeister Edgar Lamm vor Freude – wenn auch nicht ganz freiwillig: Die Spieler verpassten ihm ein ordentliches Schaumbad. Lamm nahm es bei der sommerlichen Hitze mit Humor.

Uhldingen-Mühlhofen (hk) Das Spiel der ersten Herrenmannschaft des FC Uhldingen (FCU) gegen die Sportfreunde Owingen/Billafingen in der Kreisliga A war gerade abgepfiffen, das letzte Spiel dieser Saison mit 4:1 siegreich beendet worden, der Aufstieg in die Bezirksliga stand schon Wochen zuvor fest. Es herrschte sommerliche Hitze, Sektkorken knallten, es gab Freibier, flotte Rhythmen heizten die Meisterschaftsstimmung an. Kinder und Jugendliche ließen es sich bei ihrer Schaumparty schon seit Stunden gut gehen. Plötzlich packten mehrere FCU-Spieler Bürgermeister Edgar Lamm, trugen ihn zum Schaumbad. Von hinten, ohne dass er es sehen konnte, wurde Lamm eine Weißbierdusche verpasst, bevor er im weißen Schaum landete. Zwar hatte der Rathauschef dieses Bad nicht ganz freiwillig genommen, doch schon im Vorfeld Ähnliches versprochen, sollte der FCU Meister werden. Seine Frau Christina jedenfalls freute sich, als ihr Mann wohlbehalten zu ihr zurückkehrte. Lamm zeigte sich von der Dusche wenig beeindruckt und feierte froh gelaunt mit den erfolgreichen Kickern weiter.