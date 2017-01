Uhldingen-Mühlhofen Bürgermeister Edgar Lamm beim Neujahrsempfang: "Wir ziehen alle an einem Strang"

Der Neujahrsempfang in Uhldingen-Mühlhofen fand erstmals im Welterbesaal statt. Bürgermeister Lamm informiert rund 350 Bürger über die Entwicklungen im vergangenen Jahr.

Die Neugestaltung der Uferpromenade in Unteruhldingen, der Neubau des Bauhofs in Oberuhldingen, die Sanierung des Grundschulgebäudes in Mühlhofen und der Breitbandausbau in der gesamten Gemeinde mit Kosten von mehreren Millionen Euro stehen nach Angaben von Edgar Lamm in Uhldingen-Mühlhofen an.

„Wir waren im Jahr 2016 wieder goldrichtig in der Spur, haben erneut sehr viel Positives für die Bürgerschaft umgesetzt und planen nun kreativ für das Jahr 2017“, sagte der Bürgermeister vor rund 350 Gästen während des Neujahrsempfangs, der erstmals im Welterbesaal der neuen Tourist-Information in Unteruhldingen stattfand, einem, wie Lamm sagte, „kolossalen neuen Leuchtturm als Eingang zum irdischen Paradies in Unteruhldingen“. Neben einem Aus- und Rückblick standen Ehrungen im Mittelpunkt (wir werden noch berichten). Umrahmt wurde die Veranstaltung, die offiziell mit dem Anschneiden der Neujahrsbrezel beendet wurde, von der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen und dem Kabarettisten Bernd Kohlhepp alias Hämmerle.

Im Vorjahr habe man in der Gemeinde „enorm viel gebaggert und umgesetzt, große und kleine Projekte“, so Lamm. Er nannte beispielsweise den Bürgerpark Aachinsel, den neuen Trainingsplatz des FCU auf dem Sport- und Funparkgelände, den Radverkehrsübungsplatz an der Lichtenbergschule und die Neugestaltung der Friedhöfe. Zum Neubau der Tourist-Information mit Welterbesaal sagte er, dass eine Gemeinde mit jährlich 340 000 Übernachtungen und über einer Million Tagesgästen und seit 2011 mit einem Standort des Unesco Weltkulturerbe Pfahlbauten ein solch repräsentatives Gebäude benötige.

Die offizielle Einweihung des drei Millionen Euro teuren Baus wird laut Lamm am Mittwoch, 29. März, ein Tag der offenen Tür am Sonntag, 2. April, stattfinden. Die Mitarbeiter der Tourist-Information würden in knapp zwei Wochen umziehen und spätestens ab 1. Februar im neuen Gebäude arbeiten.

Als wichtige Ziele für die weitere Zukunft nannte Lamm eine Seelinie-Bushaltestelle am Bahnhof, eine neue Haltestelle Mühlhofen-Ost für die Bodenseegürtelbahn und die Einstufung von Uhldingen-Mühlhofen zum Kleinzentrum. Dass man sich weiterhin viele neue Projekte leisten könne, liege in den "sich weiter sehr positiv entwickelten Gemeindefinanzen" begründet. Man habe eine Liquidität von über drei Millionen Euro und inzwischen auch deutlich mehr Rücklagen als Gemeindeschulden. „Damit lässt sich was anfangen und das gibt uns auch die notwendige Grundlage und Sicherheit für die geplanten Investitionen der Zukunft“, erläuterte der Rathauschef.

Lamm sagte abschließend, konstruktive Zusammenarbeit habe eine überragende Bedeutung in der Gemeinde. Die Einwohner seien Garant, dass man Ideen in die Tat umsetzen könne, sie seien die Grundlage für Solidarität und Kameradschaft, für Geborgenheit und Frohsinn. Sein Dank galt einer „großartigen Mannschaft“: Bürger, Gemeinderat, Rathausteam, Außenstellen, Eigenbetriebe und GmbH. Lamm: „Wir ziehen alle an einem Strang und haben alle nur eins im Auge: Das Wohl unserer Gemeinde und jedes einzelnen Einwohners.“

Statistisches und Glückliches