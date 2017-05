Uhldingen-Mühlhofen Bürgermeister Edgar Lamm: "Blutspender retten Leben"

Der DRK-Ortsverein und die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen haben Blutspender geehrt.

Wie sehr das ehrenamtliche Engagement langjähriger Blutspender geschätzt wird, zeigte sich in der Einladung der Gemeinde: Im Gasthof Sternen genossen die Lebensretter, wie sie Bürgermeister Edgar Lamm bezeichnete, ein Menü als Dank für ihre Hilfsbereitschaft.

"Sie sind Vorbild für viele, denn Sie retten Leben", sagte er. Rund 15 000 Blutspenden würden pro Woche in Baden-Württemberg und Hessen angefordert. Immer häufiger seien Spenden notwendig und Blut könne man nicht künstlich herstellen, dankte er den Anwesenden für ihr selbstloses Engagement. Dem schloss sich Klaus Groth, der neue Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, an. Es werde immer schwieriger, Blutspenden zu bekommen, zumal Spender, die sich in infektionsgefährdeten Ländern im Ausland aufgehalten haben, vom Spenden ausgeschlossen werden. Er dankte, wie viele der Eingeladenen, Bürgermeister Edgar Lamm für das Abendessen. Es sei nicht selbstverständlich, dass Gemeinden ihre Blutspender derart würdigten.

Gemessen an der Einwohnerzahl sei die Zahl der Spender sehr mager, sagte Doris Strobel-Mroczek, DRK-Bereitschaftsleiterin und zuständig für die Organisation Blutspenden, gegenüber dem SÜDKURIER: "Erstspender kommen zwei-, dreimal, dann gerät das wieder in Vergessenheit oder man kann sich nicht aufraffen." Der DRK-Ortsverein würde sich freuen, wenn die Spenderzahl wieder bei 200 läge. Seit Jahren stagniere sie um die 150. Besonders gefragt sei die Blutgruppe "0 negativ". 18- bis 73-Jährige dürfen Blut spenden, Erstspender dürfen nicht älter als 64 sein.

50 Mal spendeten Karin Müller und Rolf Rafreider Blut, 25 Mal Benjamin Erdemann, Dieter Faulhammer, Thomas Jäger, Andrea Keitz-Uzun, Jürgen Mäder, Rene Mathews, Harald Selegrad, Hendrick Stanik und Daniela Wesch, zehn Mal Axel Brenner, Mustafa Degirmenci, Rahim Durakovic, Norbert Gaißmaier, Melanie Mäder, Eva-Maria Merli, Kevin Schlösser, Karin Sinn, Martina Solfrank-Stiegler, Sebastian Völklein und Ute Wronka. Die nächsten Blutspendetermine sind an den Donnerstagen, 6. Juli und 31. August, in der Lichtenberghalle in Oberuhldingen.