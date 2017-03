Uhldingen-Mühlhofen Bücherei ist auf dem Weg zum Qualitätszertifikat

Das wichtigste Projekt der Gemeindebücherei Uhldingen-Mühlhofen ist derzeit, "ausgezeichnete Bibliothek" zu werden. Die Zahlen sind positiv: Es gab 2016 mehr Ausleihen und mehr Leser.

Erneut positive Ausleihzahlen kann die Gemeindebücherei Uhldingen-Mühlhofen vermelden – ganz im Gegensatz zu Landestrend. „Im Vorjahr waren wiederum Steigerungen zu verzeichnen“, sagt Leiterin Dorothee Rau. So stiegen die vorjährigen Ausleihzahlen gegenüber dem Jahr 2015 um 0,8 Prozent auf 49 948 Exemplare, die Zahl der aktiven Leser um zwei Prozent auf 895. Mehr als die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche, die Hauptzielgruppe der Bücherei. Der Medienbestand ist von 14 851 auf 14 821 Exemplare leicht gesunken.

Wichtigstes Projekt in diesem Jahr ist die Beteiligung am Qualitätsmanagement der Hochschule für Medien in Stuttgart für das Zertifikat „Ausgezeichnete Bibliothek“. Es handelt sich um ein ganzheitliches Qualitätsmanagement nach internationalen Modellen, das eine Bibliotheksarbeit mit hoher Qualität nachweist. Dafür erhält die Bücherei ein Zertifikat, das drei Jahre gültig ist. „Unsere kleine Bücherei hat sich zu einem modernen Medienzentrum entwickelt, das viel mehr bietet als nur die Ausleihe von Büchern. Sie ist ein wichtiger Grundpfeiler für ein attraktives Bildungsangebot der Kommune und ermöglicht allen Menschen aller Generationen und jeder Herkunft den Zugang zu Bildung und Kultur und ist damit ein wertvoller Dienstleister im Rahmen der Kommunalpolitik“, begründet Rau die Teilnahme. Mittlerweile habe man in Form von Prozessbeschreibungen von Arbeitsabläufen die ersten Früchte ernten können. „Diese erleichtern und vereinheitlichen unsere Arbeit.“

Im Vorjahr änderte die Bücherei die Signaturen auf Klarschrift an den Medien, insbesondere im Sachbuchbereich. Die schon für 2015 geplante Kooperation mit dem Wohnpark „Seefelder Aach“ in Form einer mobilen Ausleihe wurde realisiert, alle zwei Wochen bringen die Mitarbeiterinnen eine Auswahl an Medien zur Ausleihe in den Wohnpark. Durch Übernahme der nicht mehr benötigten Thekenmöbel der Tourist-Information konnten alle Regale durch geeignete Medienschränke ausgetauscht werden. Rau freut sich über die rege Teilnahme am landesweiten Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“, 64 junge Leser haben in den Sommerferien 454 Bücher gelesen. Außerdem fördert die Bücherei schon seit vielen Jahren mit verschiedenen Projekten in Zusammenarbeit mit der Grundschule erfolgreich die Leseförderung, darunter die „Lesepaten“ und die Teilnahme am „Lesestart“. Auf Grund der räumlichen Nähe des Familientreffs soll auch eine frühkindliche Förderung durch Vorlesen verstärkt werden.

„Unsere Gemeindebücherei stellt was dar. Grundlage für den Erfolg ist das großartige ehrenamtliche Engagement“, sagt Bürgermeister Edgar Lamm. „Es ist ein Wohlfühlort mit freundlichem Personal“, drückt es Gemeinderätin Gabriele Busam (Freie Wähler) aus. Und Christine Allgaier (Bürger- und Umweltforum) sagt: „Hut ab, mit welcher Professionalität und so wenig Personal ein so schöner Ort aufrechterhalten wird.“

Gemeindebücherei

Die 1994 gegründete Bücherei ist zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Der Bestand, von ursprünglich 11 000 auf knapp 15 000 Medieneinheiten angewachsen, wird kontinuierlich erneuert und ergänzt. Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene wie Theater, Vorlesestunden, Konzerte, Leserallye und Flohmarkt ergänzen das vielfältige Angebot. 2009 bekam die Bücherei den Namen „Treffpunkt Bücherei“ und eine eigene Homepage. In einem Wettbewerb von Design-Studenten entstand 2013 mit der Eule ein neues Logo. Der Vogel der Weisheit macht seitdem auf die Bücherei aufmerksam. Seit zwei Jahren ist Dorothee Rau die Leiterin der kommunalen Einrichtung.

