Uhldingen-Mühlhofen Bodensee-Fightnight: Veranstalter verspricht eine Gala der Superlative

Bei der Bodensee-Fightnight stehen insgesamt 18 Duellen auf dem Programm. Die Thaiboxer aus England, der Schweiz und aus ganz Deutschland kämpfen um sechs Profi-Titel.

Uhldingen-Mühlhofen – Die vierte Bodensee-Fightnight in Uhldingen-Mühlhofen am Samstag, 18. März, verspricht sportlich so gut wie noch nie zu werden. Außerdem wurde die Anzahl der Kämpfe mit 18 Duellen noch einmal erhöht. „Wir wollen den Besuchern Thaiboxen auf allerhöchstem Niveau präsentieren“, sagt Veranstalter Sebastian Harms-Mendez vom Muay Thai Gym Mendez in Überlingen. „Hierzu werden Kämpfer aus England, aus der Schweiz und aus ganz Deutschland anreisen. In den fünf Hauptkämpfen werden insgesamt sechs Profi-Titel aus drei verschiedenen Verbänden vergeben.

„Wir haben mit der Sporthalle Uhldingen-Mühlhofen einen perfekten Austragungsort“, sagt Sebastian Harms-Mendez. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist hervorragend und der Zuschauerzuspruch könnte besser kaum sein.“ Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit Ende Januar. „Ich bin überrascht, dass selbst Interessenten aus Hamburg Eintrittskarten ordern“, so der Organisator. „Es zeigt einfach, dass unsere Veranstaltung einen sehr großen Stellenwert hat und sportlich bereits ganz weit oben mitmischt. Es wird eine Gala der Superlative.“

Dass Thaiboxen mittlerweile hoffähig ist, zeigt, dass Sebastian Harms-Mendez 2016 zum Sportler des Jahres in Überlingen gewählt wurde. Im vergangenen Jahr verletzte er sich kurz vor der Bodensee-Fightnight schwer, sodass er fast das komplette Jahr pausieren musste. Umso mehr brennt er auf die Veranstaltung am 18. März in Uhldingen-Mühlhofen. Sebastian Harms-Mendez bestreitet dabei den Hauptkampf Mendez gegen Andi Rögner vom Main-Gym aus Frankfurt. Dabei geht es um die Profi-Weltmeisterschaft des wohl weltweit renommiertesten Kampfsportverbands WBC sowie um die Profi-Europameisterschaft des Verbands AFSO.

In einem Kampf werden also gleich zwei Gürtel und internationale Profi-Titel vergeben. „Ich freue mich riesig, dass ich die Chance habe, vor eigenem Publikum gleich zwei Titel zu gewinnen“, sagt der 29-jährige Überlinger. „Ich will zeigen, dass ich nach meinem Kreuzbandriss noch stärker bin als zuvor.“

Des Weiteren steht Ramon Kübler vom Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen im Ring, der zwei Wochen zuvor noch Sportler des Jahres in Überlingen werden kann. Er kämpft gegen den Schweizer Philipp Häfeli um die WFC-Weltmeisterschaft. Der Überlinger Thomas Schindele verteidigt seine im vergangenen Jahr gewonnene Profi-Europameisterschaft der AFSO gegen Marco Bigos vom TM Göttingen. Alexander Epp vom Muay Thai Gym Mendez bekommt es beim Kampf um den „International Champion“ des Verbands AFS= mit dem Kolumbianer Joan Lique Canaveral zu tun. Im fünften Titelkampf geht es um die AFSO-Weltmeisterschaft. Der Engländer Paul Karpowicz verteidigt gegen Abdallah Aiderus vom Musti-Gym Winterthur seinen Titel. Außerdem stehen vom Muay Thai Gym Mendez noch Dimitrios Sapanazidis und Laura Torre, die jeweils um die „Lakeside Championship“ kämpfen, sowie Daniel Reuble und Diana Köhne im Ring.

Der erste Höhepunkt findet bereits einen Tag vor der Bodensee-Fightnight statt. Die Kämpfer werden am Freitag, 17. März, um 19 Uhr bei Haug US-Cars in Stockach offiziell gewogen. „Ich freue mich schon jetzt auf das einmalige Ambiente dort und bin sicher, dass es für die Sportler und die Zuschauer ein ganz besonderes Erlebnis werden wird“, so Sebastian Harms-Mendez.

Kämpfe bei Bodensee-Fightnight

Die Thaibox-Großveranstaltung findet am Samstag, 18. März, um 18 Uhr in der Sporthalle in Mühlhofen statt. Einlass ist um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen 18 Kämpfe, wovon es bei fünf Hauptkämpfen um sechs Titel aus drei Verbänden geht. Es werden drei Weltmeisterschaftsgürtel, zwei Europameisterschaftsgürtel und ein „International Champion“ vergeben. Karten kosten im Vorverkauf 30 Euro, an der Abendkasse 35 Euro. Sogenannte Ringside-Tickets (Plätze in den ersten drei Reihen am Ring) kosten 55 Euro, an der Abendkasse 60 Euro. Erhältlich sind die Karten im O2-Shop in Überlingen sowie in den O2-Shops in Radolfzell und Stockach sowie bei „Blumen mit Stiel“ in Oberuhldingen.

Die Titelkämpfe:

AFSO-EM: Thomas Schindele (Muay Thai Gym Mendez Überlingen) – Marco Bigos (Sportschule MT Göttingen)

AFSO Intercontinental Champion: Alexander Epp (Muay Thai Gym Mendez Überlingen) – Joan Lique Canaveral (Team Apache Frankfurt)

AFSO-WM: Paul Karpowicz (2 Technical Muay Thai, Reddish, England) – Abdallah Aiderus (Musti Gym Winterthur, Schweiz)

WFC-WM: Ramon Kübler (Muay Thai Gym Mendez Überlingen) – Philipp Häfeli (Ponsagon Gym, Baden, Schweiz)

WBC-Weltmeisterschaft & AFSO-Europameisterschaft: Sebastian Harms-Mendez (Muay Thai Gym Mendez Überlingen) – Andi Rögner (Main Gym Frankfurt

Informationen im Internet: www.facebook.com/BodenseeFightnight