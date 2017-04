vor 15 Minuten Holger Kleinstück Uhldingen-Mühlhofen Bislang 770 Anmeldungen für Pfahlbau-Marathon

Am 6. Mai fällt der Startschuss zum zwölften Pfahlbau-Marathon in Uhldingen-Mühlhofen. Bislang haben sich 500 erwachsene Läufer angemeldet sowie 270 Kinder. Das Meldeportal ist noch bis Mittwoch, 3. Mai, geöffnet. Auch am Veranstaltungstag selbst kann man sich noch anmelden – vorausgesetzt, die Höchstteilnehmerzahl von 800 erwachsenen Läufern ist noch nicht erreicht. Kinder, die beim Kids Run starten möchten, sind von dieser Begrenzung ausgenommen.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.