Uhldingen-Mühlhofen Betrunkene Autofahrerin fährt ohne Fahrerlaubnis, baut Unfall und flüchtet

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Freitagabend einen Verkehrsunfall verursacht und ist dann unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet. Erst am Vortag hatte die Frau einen Unfall verursacht und ihren Führerschein abgeben müssen.

Einer Besatzung eines Rettungswagens fiel am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, im Bereich des Kanalwegs ein Auto auf, welches Schlangenlinien fuhr. Die verständigten Polizeibeamten stellten fest, dass die 65-jährige Autolenkerin stark unter Alkoholeinfluss stand. Noch während der Kontrolle wurde der Polizei eine Unfallflucht angezeigt, bei welchem das Auto der 65-Jährigen als Verursacherfahrzeug beobachtet wurde, schreibt die Polizei. Offenbar hatte die gerade angehaltene Autofahrerin kurz zuvor auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße beim Ausparken ein anderes Auto angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie davon, bis ihre Fahrweise der Rettungswagenbesatzung auffiel.

Nicht weniger erstaunt waren die Polizeibeamten als sie weiterrecherchierten. Laut Polizeibericht verursachte die 65-jährige Frau bereits am Vortag, am Donnerstag gegen 11.45 Uhr, auf dem gleichen Parkplatz in der Bahnhofsstraße unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Dort musste sich die Frau einer Blutprobe unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Dies hielt die 65-Jährige aber offenbar nicht davon ab, am Folgetag wieder im betrunkenen Zustand Auto zu fahren und einen Verkehrsunfall zu verursachen.