Uhldingen-Mühlhofen Berühmte Oldtimersammlung Fritz B. Busch jetzt im Traktormuseum am Bodensee

Gerhard Schumacher, Inhaber und Betreiber des Museums, hat die hochwertige Kollektion historischer Fahrzeuge aus Wolfegg hergeholt. Die Präsentation in Uhldingen-Mühlhofen (Teilort Grasbeuren) eröffnet neu und heißt jetzt "Auto- und Traktormuseum".

Nicht nur rund 200 Traktoren, sondern jetzt auch 100 Oldtimer-Autos und 50 Motorräder: Das Angebot des Traktormuseums hat sich deutlich erweitert. Die neuen Exponate stammen aus der Sammlung des „Autopapstes“ Fritz B. Busch, die im mittlerweile geschlossenen Automuseum Wolfegg bei Ravensburg seit 1973 zu sehen waren. Busch war nicht nur Jahrzehnte lang Mitarbeiter der Autozeitschrift „Auto, Motor und Sport“, sondern auch Autotester bei der Illustrierten "Stern". Außerdem moderierte er im Fernsehen Autothemen.

Offiziell eröffnet wird das Ausstellungsgebäude, das sich jetzt „Auto- und Traktormuseum Bodensee“ nennt, am morgigen Freitag. Gerhard Schumacher, Inhaber und Betreiber: „Für uns ist es eine tolle Bereicherung. Wir wollen jetzt noch ein ganz anderes Publikum ansprechen und uns deutlich breiter aufstellen, um dem Touristen wirklich etwas zu bieten.“

Ab Anfang November waren die Fahrzeuge aus dem Besitz Busch nach Uhldingen-Mühlhofen überführt, die in Wolfegg ausgestellten Leihfahrzeuge an deren Besitzer zurückgegeben worden. Ziel des in der Winterpause erfolgten Umbaus in Gebhardsweiler sei es gewesen, das Museum in zwei Bereiche aufzuteilen: „Zum einen das Leben auf dem Land, was bisher schon da war, und neu dazu das Leben in der Stadt. Also zwei Bereiche“, so Schumacher.

Im Untergeschoss wird jetzt das Leben auf dem Land mit Traktoren und allem landwirtschaftlichen Ambiente wie bisher gezeigt, ergänzt um einige Autos. „Ein bisschen verändert, aber in der Grundsubstanz erhalten“, so der Inhaber. Die Abteilung Landleben führt die Besucher durch ein ländliches Dorf mit Handwerkern wie Schmied, Schumacher, Küfer; zu sehen ist aber nach wie vor auch eine Schule, ein Spielwarenladen und eine Traktorwerkstatt.

Der zweite Teil der Ausstellung zeigt jetzt „Das Leben in der Stadt“ über drei Stockwerke verteilt. Aus diesem Grund ist das Erdgeschoss geräumt und völlig umgestaltet worden, dazu kommen jetzt ein noch fertig ausgebautes Ober- und Dachgeschoss. Zu sehen sind hier Automobile aller Herrenländer, von den ersten Kutschen über elegante Limousinen in der Vorkriegszeit bis hin zu Nachkriegsmodellen, sprich Kleinfahrzeuge wie die Isetta, die später von größeren Modellen Ford, Opel oder Mercedes abgelöst wurden. Hier ergänzen ein alter Krämerladen, ein Wohnzimmer der 1960er-Jahre, Kiosk, Tabak- und Fahrradladen sowie Apotheke die Automobile. „Also Dinge, die den Zeitgeist nahe bringen sollen zum jeweiligen Fahrzeug“, wie es Schumacher betont. Im Erdgeschoss befinden sich Fahrzeuge von der Jahrhundertwende bis nach dem Zweiten Weltkrieg, im Obergeschoss findet sich dem Inhaber zufolge „die Mobilisierung der Massen, dargestellt durch Kleinwagen der 50-er Jahre“ und im Dachgeschoss viele Fahrzeuge der 1970-er Jahre.

„Ansonsten haben wir auch viel für Kinder und Personen eingestreut, die nicht so automobilfanatisch sind“, sagt Schumacher. Er erwähnt in dem Zusammenhang eine Sammlung Puppenstuben, Steiff-Plüschtiere oder einen Friseur. „Wir haben auch geschaut, dass jede Etage ein eigenes Flair herüberbringt und nicht monoton wirkt“, so der Inhaber. Die ersten Reaktionen seit der Eröffnug am 1. März seien jedenfalls sehr positiv. Schumacher: „Es ist jetzt doch schon ein ordentlicher Umfang geworden. In eineinhalb Stunden kann man nicht alles mitnehmen, wenn man sich dafür interessiert.“

Das Museum

Auf dem Gelände eines fast verfallenen Bauernhofs ist in Gebhardsweiler ein Museum aus alten Baumaterialien entstanden, das in Deutschland seinesgleichen sucht. Seit Ostern 2013 hat es geöffnet und bietet auf 10 000 Quadratmetern eine Erlebniswelt für die ganze Familie. Es zeigt seitdem fast 200 Traktoren aus Europa, Kanada, den USA und Australien. Neu hinzugekommen seit diesem Jahr sind 100 Oldtimer und 50 Motorräder des Automuseums Busch aus Wolfegg. Zu sehen sind die ersten Versuche der Motorisierung in der Landwirtschaft und alle Facetten der Entwicklung in der Vor- und Nachkriegszeit am Beispiel von Traktoren und Autos aus vielen Ländern und Kontinenten. Das Museum bietet jetzt eine Zeitreise durch 100 Jahre Stadt- und Landleben: Die Abteilung Landleben führt durch ein ländliches Dorf mit typischen Handwerkern wie Schmied, Schuhmacher und Fassmacher; in der Abteilung Stadtleben gibt es unter anderem Tabakladen, Kiosk und zeittypische Wohnzimmer zu sehen.