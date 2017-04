Uhldingen-Mühlhofen Beim Fußballclub Uhldingen herrscht weiter Aufbruchstimmung

Die erste Mannschaft ist auf Meisterschaftskurs. Ein Termin für die erhoffte Meisterschaftsfeier steht schon im Kalender.

Uhldingen-Mühlhofen – Beim Fußballclub Uhldingen (FCU) zeigen die Daumen weiter nach oben. Dass die Angebote des Vereins und das sportliche Geschehen derzeit auf große Zustimmung stoßen, hat die Hauptversammlung gezeigt, bei der das Vereinsheim gut gefüllt war. „In einem Wort: Es läuft zurzeit bei uns“, fasste die neue Vorsitzende Sonja Stengele gegenüber dem SÜDKURIER die aktuelle Lage in einem Satz zusammen. Mit ein Grund für den Aufwind, der auch in der Bevölkerung sehr geschätzt wird, ist die erste Herrenmannschaft, die nach zuletzt sieben Siegen in Folge in der Kreisliga A, Staffel 3, die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung anführt. Eine Meisterschaftsfeier ist für Sonntag, 11. Juni, anvisiert; außerdem steht das 90- jährige Bestehen des Vereins an, das am 1. und 2. Juli gemeinsam mit dem Biwak der Gemeinde gefeiert werden soll.

„Nicht zuletzt der in Verein und Vorstand herrschende Teamgeist hat mich dazu bewogen, für dieses Amt zur Verfügung zu stehen“, sagt Stengele. Man stelle gemeinsam viel auf die Füße, Entscheidungen würden gemeinsam in sachlichen und konstruktiven Gesprächen getroffen, hebt Sonja Stengele hervor. Unterstützung erhält sie in Zukunft von Ex-Vorsitzendem Klaus Henn, der als Beirat fungiert, auch der bisherige Jugendleiter Detlef Fischer steht ihr mit Rat und Tat zur Seite.

Nach ihrer und Henns Darstellung gehören zum FCU gegenwärtig 509 Mitglieder, davon 286 Aktive (190 Jugendliche) und 223 Passive. Sportlich stehen neben der „Ersten“ auch die zweite Mannschaft und die erste Damenmannschaft gut da: Beide liegen auf dem zweiten Platz. Dass es in der ersten Mannschaft so gut laufe, sei insbesondere ein Verdienst des Trainers Daniel Bode. „Er ist Ansprechpartner für alles und mehr als nur ein Trainer“, so die neue Vorsitzende. Der positive Trend ist auch an der Zunahme aktiver Spieler zu sehen, „vielleicht können wir schon bald eine dritte Herrenmannschaft melden“, so Sonja Stengele mit dem Hinweis, dass es bereits zwei aktive Frauenmannschaften gibt.

Auch abseits des Spielfelds hat es zahlreiche Aktivitäten gegeben. Organisiert und ausgerichtet wurden mehrere Feste und Sportveranstaltungen, auch der neue Trainingsplatz „Seefeld“ konnte fertiggestellt werden. So wurde hier noch am Fasnetssamstag die Flutlichtanlage fertig erstellt. Die mehr als 3200 Arbeitsstunden, welche von 189 Mitgliedern und Helfern im Vorjahr erbracht wurden, verdeutlichen den Geist, der momentan im Verein herrscht. „Und das alles freiwillig im Ehrenamt, und Sitzungsstunden und Training sind da noch gar nicht enthalten“, unterstreicht Henn. Nach diesem unter seiner Leitung abgeschlossenen Großprojekt stehen jetzt kleinere Arbeiten an der Clubheimfassade und Sanitäranlagen an, auch soll der Vorplatz des Vereinsheims irgendwann gepflastert werden. Die entsprechenden Mittel dazu sind vorhanden, denn auch finanziell steht der Verein auf gesunden Füßen – trotz des Mammutprogramms, das im Vorjahr absolviert worden ist.

Der einzige Wermutstropfen: Die Anzahl der Jugendmannschaften mit derzeit neun hat sich gegenüber vor einigen Jahren, als es deren 17 waren, deutlich reduziert. Trotzdem kommt der FCU nach wie vor ohne Spielgemeinschaften aus – als einziger Verein im Bezirk. „Das ist auf der einen Seite ein gutes Zeichen, auf der anderen Seite wird es natürlich immer schwieriger, geeignete Partner zu finden, sollten wir bald jemanden brauchen“, sagt Henn.

Wahlen und Ehrungen: