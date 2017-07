vor 2 Stunden SK Uhldingen-Mühlhofen Beim Ausparken: 35-Jähriger prallt mit Auto in Opel

Ein 35-Jähriger ist am Donnerstagvormittag, gegen 11.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Krummes Land beim Ausparken von einem Stellplatz mit dem Heck seines Renault in den Opel eines 68-Jährigen geprallt, teilt die Polizei mit.