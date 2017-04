Uhldingen-Mühlhofen Begegnungsfest für Einheimische und Geflüchtete

Beim Begegnungsfest in der Alten Fabrik sollen Berührungsängste zwischen Einheimischen und Geflüchteten beseitigt werden. Los geht es am Freitag um 16 Uhr.

Uhldingen-Mühlhofen – Die Alte Fabrik in Mühlhofen wird am Freitag zum großen Treffpunkt von Einheimischen und Geflüchteten – wenn es nach dem Wunsch von Martin Möcking, dem Vorsitzenden des Fördervereins Alte Fabrik Mühlhofen, und Dagmar Habisreuther von der Diakonie Überlingen geht.

Das Flüchtlingsthema dominiert derzeit nicht mehr die Nachrichten, dort geht es momentan vor allem um die Türkei, Nordkorea und die USA. Doch gerade im beschaulichen Mühlhofen ist genau dieses Thema aktueller denn je, denn nach der Auflösung der Gemeinschaftsunterkunft in Goldbach wurden 36 Geflüchtete nach Mühlhofen verlegt. Damit sind im knapp 2800-Einwohner-Ortsteil mehr als 100 Geflüchtete noch in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht – und das aus den verschiedensten Ländern und von unterschiedlichen Kontinenten.

Es gibt also Handlungsbedarf in puncto Integration nicht nur im Allgemeinen, sondern in Mühlhofen ganz im Speziellen. Und genau dies hat sich auch Martin Möcking gesagt. Der Chef des Gasthauses Sternen in Mühlhofen ist auf die Diakonie Überlingen, die für die Betreuung der Geflüchteten zuständig ist, zugegangen und hatte die Idee, ein solches Begegnungsfest auf die Beine zu stellen. „Wir haben allein in Mühlhofen drei Gemeinschaftsunterkünfte und ich gehe davon aus, dass viele der Bewohner in irgendeiner Form bei uns bleiben werden“, erklärt er. Deshalb sei es wichtig, dass man aufeinander zugehe, zueinander finde und sich nicht argwöhnisch aus der Distanz betrachte.

„Es ist für beide Seiten wichtig, auch mal die andere Seite kennenzulernen“, erklärt die Diplom-Sozialpädagogin Dagmar Habisreuther von der Diakonie Überlingen, die mit ihren Kolleginnen Nathalie Pröbstle und Johanna Wagner für die Sozialberatung in den Gemeinschaftsunterkünften in Uhldingen-Mühlhofen zuständig ist und sich zusammen mit ehrenamtlichen Helfern um die Geflüchteten kümmert. „Natürlich ist eine Skepsis den Geflüchteten gegenüber verständlich. Diese stecken aber auch in Zwängen und freuen sich, aus den Unterkünften rauszukommen. Sie haben zwar ein Dach über dem Kopf, der Platz ist aber stark beengt.“

Diese Situation war die Initialzündung zum Fest für Geflüchtete und Leute von hier, wie es in der Beschreibung heißt. Unter dem Motto „Meet New Friends“, was so viel heißt wie „neue Freunde treffen“, sind alle Geflüchteten sowie Einheimischen eingeladen, am Freitag, 21. April, ab 16 Uhr in die Alte Fabrik nach Mühlhofen zu kommen. „Wir wollen in Kooperation mit der Diakonie Überlingen einen Treffpunkt bieten“, erklärt Martin Möcking. „Es ist kein großes Programm geplant. Wichtig sind die Gespräche untereinander, das Kennenlernen und die Kommunikation.“

Mit dieser Aktion sollen gegenseitige Berührungsängste beseitigt werden. „Es ist super, sich auf einem neutralen Boden zu treffen“, sagt Dagmar Habisreuther. „Wir haben gemeinsam so eine Begegnung schon länger angedacht. Es sollen sich Türen öffnen und Kontakte geknüpft werden.“ Eingeladen sind nicht nur Bürger aus Uhldingen-Mühlhofen. Denn wenn die Geflüchteten ihren Asylantrag bewilligt haben, kommen sie in sogenannte Anschlussunterbringungen – und die sind schließlich auch im gesamten Landkreis verteilt.

Meet New Friends

Ein integratives Begegnungsfest findet am Freitag, 21. April, mit Unterstützung des Freundeskreises Alte Fabrik Mühlhofen und der Diakonie Überlingen statt. Der Nachmittag für Geflüchtete und Einheimische aus der Region beginnt um 16 Uhr in der Alten Fabrik Mühlhofen in der Daisendorferstraße 4. Es wird Speisen und alkoholfreie Getränke sowie genügend Raum und Zeit geben, um sich kennenzulernen. Der Eintritt ist frei. (mag)