Bebauungsplan Öschle: Leben hinter der Lärmschutzwand

Der Gemeinderat von Uhldingen-Mühlhofen hat dem Vorentwurf des Bebauungsplans Öschle zugestimmt. Allerdings gab es viele Diskussionen, denn das Gebiet liegt unmittelbar neben der Bundesstraße 31 und der ebenfalls stark befahrenen Überlinger Straße.

Uhldingen-Mühlhofen – Neuer Anlauf für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Öschle in Oberuhldingen: Der Gemeinderat hat einen neuen Vorentwurf und die Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. In dem 4177 Quadratmeter großen Plangebiet am westlichen Ortsrand sollen vier Mehrfamilienhäuser entstehen. Sorgen macht den Ratsmitgliedern nach wie vor der von der Bundesstraße 31 und der Landesstraße 201 ausgehende Lärm: Beide Straßen grenzen unmittelbar an das Plangebiet.

Die Thematik stand nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung. Der Technische Ausschuss hatte im Juli 2014 der Bauvoranfrage für vier Mehrfamilienhäuser zugestimmt, der Gemeinderat im Juli 2015 den Vorentwurf und die Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Mittlerweile haben sich jedoch einige Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. So sind die Häuser mit den Grundlängen jetzt kleiner und kompakter geplant und sollen Pult- statt Satteldächer erhalten. Die bisherigen Firsthöhen werden mit der neuen Planung um zehn bis 30 Zentimeter unterschritten.

Planer Dirk Langenbach vom Ingenieurbüro Langenbach aus Sigmaringen und Bauträger Hubert Barth aus Owingen erläuterten, die Fläche biete sich aufgrund der umgebenden Wohnbebauung sowie einer guten Verkehrsanbindung für eine Innenentwicklung an. Sie sei jedoch aufgrund ihrer Lage lärmbelastet. Aus diesem Grunde habe man die ursprüngliche Planung im mehrfacher Hinsicht verändert: Drei der Gebäude seien von der B 31 weiter weg verschoben worden, Schlafzimmer wurden an die lärmabgewandte Ostseite und Treppenhäuser an die lärmzugewandte Nordwestecke verlegt.

Außerdem sei Lärmschutz außenliegender Wohnbereiche beziehungsweise zusätzlicher Schallschutz an den Balkonen beabsichtigt. „Wir haben jetzt eine wesentliche Verbesserung der Lärmsituation, aber eine absolute Stille werden wir nicht erreichen können“, sagte Langenbach. Das Schallgutachten habe ergeben, dass der in einem allgemeinen Wohngebiet anzustrebende Orientierungswert von 55 Dezibel an fast allen Immissionsorten deutlich überschritten werde. Nachts sei die Lärmbelastung merklich ungünstiger. Barth sagte, die nach dem Standard „KfW 40 plus“ erstellten Häuser produzierten mehr Energie, als sie verbrauchten, 70 Prozent der Wohnungen seien für junge Familien mit zwei bis drei Schlafzimmern vorgesehen.

Harsche Kritik übte Gemeinderätin Renate Eiberger (SPD): „Es ist ein Verbrechen, dass man in diese Häuser da jemand reinsetzen will. Wer will schon in verglasten Balkonen leben?“ Gabriele Busam (FW) stimmte zu: „Die Häuser und deren Grundrisse sind zwar gut, aber nicht an dieser Stelle. Die Schallbelastung ist einfach zu groß.“ Christine Allgeier (BuF) lobte zwar die Flexibilität und den geplanten Baustoff, bedauerte aber, dass Uhldingen-Mühlhofen keine besseren Plätze anbieten könne. Hans Joachim Jaeger (CDU) hielt die neue Planung für wesentlicher schöner als die ursprüngliche. „Auch die energetische Ausrichtung gefällt mir gut, aber eben nicht die Lärmsituation.“ Wolfgang Metzler (BuF) sprach von einer „sehr schwierigen Entscheidung“ und fragte, welche Auswirkungen es hätte, wenn „endlich“ Tempo 30 auf der B 31 herrsche. Bürgermeister Edgar Lamm antwortete, man sei immer noch im Rechtsstreit mit dem Landratsamt Bodenseekreis wegen des Lärmgutachtens, was Zeit erfordere. „Letztlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er dort eine Wohnung haben will“, meinte Angelika Lenius (JB) in der Diskussion. Mit den Gegenstimmen von Busam und Eiberger genehmigte das Gemeinderatsgremium den Vorentwurf auch mit dem Wissen, dass sich das Landratsamt noch mit der Lärmsituation befassen wird.

Bebauungsplan Öschle

Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Oberuhldingen und ist rund 4000 Quadratmeter groß. Im Norden wird es von der Überlinger Straße, im Westen von der Bundesstraße 31, an den anderen Seiten von Wohnbebauung begrenzt. Im Sinne der Innenentwicklung und Nachverdichtung ist es Ziel, mehrgeschossige Wohngebäude zu errichten, um den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden.

Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohneinheiten in kompakter Holz-Beton-Systembauweise. Das Bauvorhaben soll im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans realisiert werden. Bauträger ist die Manufaktur Bau-Barth Wohnbau aus Owingen. (hk)