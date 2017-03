Bebauungsplan Ölgarten: Lärm bleibt zentraler Kritikpunkt

Der Gemeinderat hat den Vorentwurf für den Bebauungsplan Ölgarten genehmigt. 24 Reihenhäuser in zweigeschossiger Bauweise entstehen direkt neben der Bundesstraße 31 – der Lärm und die Emissionen sind Knackpunkt in der Planung.

Uhldingen-Mühlhofen – In Sachen Bebauungsplan Ölgarten im Ortsteil Oberuhldingen geht es weiter voran: Der Gemeinderat hat einen neuen Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans verabschiedet und die erneute Beteiligung von Öffentlichkeit, Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange beschlossen. Der verbesserten Planung zufolge sollen 24 Reihenhäuser in zweigeschossiger Bauweise mit Garagen, Carports, Stellplätzen und einem Spielplatz entstehen. Im September vorigen Jahres hatten die Bürgervertreter große Vorbehalte gegenüber dem Vorhaben geäußert. Es liege zu nah an der Bundesstraße 31 mit damit verbundenen viel Lärm und zu hohen Emissionen. Diese Kritik blieb auch jetzt nicht aus.

Im Mai 2016 hatte das Gremium dem ersten Entwurf des Bebauungsplans zugestimmt und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden beschlossen. Aufgrund nochmaliger, intensiver Beratungen der Verwaltung mit dem Vorhabenträger Werner Wohnbau aus Niedereschbach und dem Regierungspräsidium Tübingen sowie Landratsamt Bodenseekreis wurden verschiedene Punkte erneut diskutiert. So wurde die Planung dahingehend geändert, als das die Erschließungsstraße nicht mehr im Osten des Grundstückes nahe der B 31, sondern im Westen verläuft. Im Gegensatz zur ursprünglichen Planung sind die Häuser neu angeordnet worden. „Kompakter in Form von Wohngruppen“, wie Planer Helmut Hornstein aus Überlingen herausstellte. „Dies bringt für die Wohnqualität nochmaligen Zugewinn, da die Außenbereiche im Süden nicht an der Erschließungsstraße angrenzen und ein Teil der Häuser etwas weiter von der B 31 entfernt sind“, sagte Ortsbaumeister Robert Scherer.

In Bezug auf den Lärm seien deutlich schalltechnische Verbesserungen erreicht worden, die höchsten Werte lägen außerhalb eines gesundheitsgefährdeten Bereichs, sagte Hornstein.

Gemeinderat Jean-Christophe Thieke (CDU) freute sich, dass wesentliche Anregungen des Gemeinderats in die Planung aufgenommen worden seien. „Das kann man nur begrüßen“, sagte er. Auch Helga Boonekamp (FW) zeigte sich erfreut, dass das Regierungspräsidium eingelenkt habe und sprach von einer „sehr guten“ Planung. Genauso sah es Hans Joachim Jaeger (CDU): „Eine wesentliche Verbesserung. Dem Bebauungsplan kann ich jetzt zustimmen.“ Anderer Meinung war Ute Stephan (BuF). „Die Lärmbelästigung ist nach wie vor da, die Grenze des Zumutbaren ist überschritten.“ Unterstützung erhielt sie von Gabriele Busam (FW), die sich ebenfalls aus Lärmschutzgründen gegen das Bauvorhaben aussprach, bis zu 59 Dezibel seien unzumutbar. „Gute Idee, aber ein neues Baugebiet an dieser Stelle ist für mich ein No-Go.“ Bis auf Busam und Stephan stimmte das Gremium dem Entwurf des Bebauungsplans zu.

Das Baugebiet

Das 0,8 Hektar große Gebiet liegt im westlichen Ortskern von Oberuhldingen. Im Norden wird es von der Seefelder Aach, im Westen von der Bundesstraße 31 begrenzt. Im Osten schließt sich der Wohnpark Seefelder Aach an, im Süden ein seit vielen Jahren brachliegendes Gebäude, das am Aschermittwoch durch einen Brand größtenteils zerstört wurde. Auf kleineren Teilflächen wird das Gebiet derzeit extensiv als Gartenland genutzt. Beabsichtigt sind 24 Hauseinheiten als Reihenhäuser in zweigeschossiger Bauweise. Ziel ist eine kostengünstige und familiengerechte Bauweise, die durch knappe Grundstückszuschnitte und kompakte Bauformen erreicht werden soll. Die Planung soll auch einem Personenkreis die Bildung von Wohneigentum ermöglichen, für die das klassische freistehende Einfamilienhaus mit entsprechend großem Grundstück nicht erschwinglich ist. Die neuen Häuser sollen die vorhandenen Wohngebiete ergänzen und eine ortsbildverträgliche Nachverdichtung darstellen. (hk)