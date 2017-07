Uhldingen-Mühlhofen Bebauungsplan Ölgarten: Kritik an Lärm verstummt nicht

Der Gemeinderat hat den Entwurf für den Bebauungsplan Ölgarten genehmigt. 24 Reihenhäuser in zweigeschossiger Bauweise sollen dort entstehen – direkt neben der B 31. Und genau das bleibt der Knackpunkt.

Uhldingen-Mühlhofen – In Sachen Bebauungsplan Ölgarten im Ortsteil Oberuhldingen geht es weiter voran: Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung im Feuerwehrgerätehaus die Stellungnahmen der Beteiligungen entsprechend der Bewertung durch die Planer und der Verwaltung wie vorgeschlagen berücksichtigt und den geänderten Entwurf des Bebauungsplans mit den örtlichen Bauvorschriften beschlossen. „Die Stellungnahmen betrafen lediglich Kleinigkeiten“, erläuterte Helmut Hornstein, Stadtplaner und freier Landschaftsarchitekt aus Überlingen.

Der Planung zufolge sollen 24 Reihenhäuser in zweigeschossiger Bauweise mit Garagen, Carports, Stellplätzen und einem Spielplatz entstehen. Im September vorigen Jahres hatten die Bürgervertreter große Vorbehalte gegenüber dem Vorhaben geäußert. Es liege zu nah an der Bundesstraße 31; damit verbunden sei starker Lärm und zu hohen Emissionen. Diese Kritik blieb auch jetzt wieder nicht aus. „Nachts liegt der Schallpegel über 60 Dezibel. Hier ist kein vernünftiges Wohnen möglich“, sagte Gemeinderätin Gabriel Busam (FW). Zustimmung erhielt sie von Ute Stephan (BuF), die von einem Wohnen „knapp an der Gesundheitsgefährdung“ sprach.

Im Mai 2016 hatte das Gremium dem ersten Entwurf des Bebauungsplans zugestimmt und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden beschlossen. Aufgrund nochmaliger, intensiver Beratungen der Verwaltung mit dem Vorhabenträger Werner Wohnbau aus Niedereschbach und dem Regierungspräsidium Tübingen sowie dem Landratsamt Bodenseekreis wurden verschiedene Punkte erneut diskutiert. So wurde die Planung dahingehend geändert, als dass die Erschließungsstraße nicht mehr im Osten des Grundstückes nahe der B 31, sondern im Westen verläuft. „Das war die wesentliche Änderung, deswegen musste noch einmal eine Offenlage erfolgen“, sagte Hornstein. Diese hatte das Gremium im März dieses Jahres beschlossen.

Der Gemeinderat hatte jetzt lediglich fachliche Stellungnahmen des Landratsamtes in Bezug auf den Natur- und Landschaftsschutz zuzustimmen. So wird die Pflanzenliste entlang der Aach um heimische Baumarten der Hart- und Weichholzaue wie Stieleiche und Schwarzerle ergänzt. Des Weiteren wird die örtliche Bauvorschrift für die Anlage eines Zaunes entlang der östlichen Grundstückgrenze so ergänzt, dass der Zaun kleintierdurchlässig zu gestalten ist. Das Landratsamt hatte die Installation eines solchen Zaunes damit begründet, um eine Einbeziehung des Gewässerrandstreifens in die privaten Hausgärten, wie in zahlreichen anderen Baugebieten geschehen, zu vermeiden. Außerdem stimmte das Gremium der Ausweisung des Gewässerrandstreifens als private Grünfläche zu.

Das Baugebiet

Das 0,8 Hektar große Gebiet liegt im westlichen Ortskern von Oberuhldingen. Im Norden wird es von der Seefelder Aach, im Westen von der Bundesstraße 31 begrenzt. Im Osten schließt sich der Wohnpark Seefelder Aach an, im Süden stand ein seit vielen Jahren brachliegendes Gebäude, das am Aschermittwoch durch einen Brand größtenteils zerstört wurde und mittlerweile abgerissen worden ist. Auf kleineren Teilflächen wurde das Gebiet extensiv als Gartenland genutzt. Ziel ist jetzt eine kostengünstige und familiengerechte Bauweise, die durch knappe Grundstückszuschnitte und kompakte Bauformen erreicht werden soll. Die Planung soll auch einem Personenkreis die Bildung von Wohneigentum ermöglichen, für die das klassische freistehende Einfamilienhaus mit entsprechend großem Grundstück nicht erschwinglich ist. Die geplanten 24 Reihenhäuser sollen die vorhandenen Wohngebiete ergänzen und eine ortsbildverträgliche Nachverdichtung darstellen. (hk)