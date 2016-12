Uhldingen-Mühlhofen Baugebiets Oberes Ried: 23 Häuser entstehen in bester Lage

Baugebiets Oberes Ried: 23 Häuser entstehen in bester Lage

Übergabe des neuen Baugebiets Oberes Ried: Die Plätze sind vor allem für junge Familien bestimmt. Die Gute Zusammenarbeit wird hervorgehoben, weiterer Bedarf an Wohnbauflächen besteht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das Obere Ried in Oberuhldingen ist fertig erschlossen, die Bauplätze sind so gut wie vergeben: Jetzt übergab die EnBW-Tochter RBS Wave das Neubaugebiet offiziell an die Gemeinde. Bürgermeister Edgar Lamm rechnet mit einem Baubeginn ab Februar kommenden Jahres, sobald die Notartermine abgeschlossen sind. „Wir brauchen aber dringend weitere Flächen für Wohnraum“, machte er auf den benötigten Bauplatzbedarf der Gemeinde aufmerksam.

Auf dem rund einen Hektar großen Gebiet nördlich des Bahnhofs werden gemäß den Vorgaben des Gemeinderats insbesondere freistehende Einzelhäuser entstehen. Erstmals hatte das Ratsgremium im April dieses Jahres ein Punktesystem für die Vergabe der Bauplätze beschlossen, mit dem vor allem junge Familien gefördert werden sollen. „Dabei haben wir es uns sicher nicht leicht gemacht“, betonte Lamm. Die Vermarktung sei inzwischen so gut wie abgeschlossen.

Erst im Frühsommer hatte die auf Ingenieurdienstleistungen spezialisierte RBS Wave den Auftrag für die Erschließung übernommen. In der Folge erstellte die EnBW-Tochter die komplette Planung und schuf die verfahrensrechtlichen Grundlagen. Am 13. September erfolgte der Spatenstich. Alle Hausanschlüsse wurden mehrspartig, das heißt für Wasser, Strom, Gas und vor allem auch mit Leerrohren für die zukünftige Anbindung ans schnelle Internet per Glasfaser ausgeführt. Die Vermessungsarbeiten und die Bebauungsplanung oblagen zwei Überlinger Firmen – dem Ingenieurbüro Haas und dem Büro Helmut Hornstein, während die Firma Strabag aus Langenargen die Tiefbauarbeiten übernahm. Die Bauleitung hatte die GDO Partnerschaft Bauingenieure aus Überlingen inne.

„Es ist alles in kürzester Zeit errichtet worden und glatt verlaufen. Eine schöne Sache, dass wir das Baugebiet noch vor Weihnachten übergeben können“, sagte Stefan Kempf, Leiter Kommunale Beziehungen im EnBW-Regionalzentrum Heuberg-Bodensee. Er wies darauf hin, dass es sich mittlerweile um die fünfte Erschließungsträgerschaft in Uhldingen-Mühlhofen durch die RBS-Wave handele. Während der zurückliegenden drei Monate wurden laut Kempf 500 Meter Kanal, 250 Meter Trinkwasserleitung und 400 Meter Leerrohre verlegt. Außerdem seien 1750 Quadratmeter Straße erstellt worden. Kempf sagte weiter, dass im Rahmen der Erschließung 1300 Quadratmeter Grünflächen mit 13 Bäumen entstehen werden. „Es war eine tolle Zusammenarbeit“, lobte er die Gemeinde.

Edgar Lamm spielte den Ball zurück: „Sie haben unter hohem Zeitdruck einen super Job gemacht“, lobte er und dankte für ein tolles Weihnachtsgeschenk. „Das bezahlen wir aber auch“, sagte Lamm augenzwinkernd. Den Aufstellungsbeschluss des Baugebiets im Januar dieses Jahres ansprechend sagte der Bürgermeister: „Es war ein Turbobaugebiet.“

Der Siedlungsdruck in der Region sei nach wie vor sehr groß, so Lamm weiter. Bei deutlich über 100 ernsthaften Interessenten hätte man jeden Bauplatz fünf Mal verkaufen können. Aus diesem Grund müsse die Gemeinde weiterhin nach Möglichkeiten für Ansiedlungen Ausschau halten. „Aber vom Flächennutzungsplan her sind wir blank“, verdeutlichte er. Lamm hob hervor, dass ihm das Regierungspräsidium zugesagt habe, wieder zusätzliche Flächen bei Bedarf zuzuteilen.

Das Baugebiet

Das bisher als Maisacker genutzte Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand von Oberuhldingen und umfasst eine Fläche von 1,09 Hektar. Es schließt unmittelbar an das Wohngebiet Unteres Ried I an und ist über die Erweiterung der Straße Unteres Ried erschlossen worden. Geplant sind 23 Einzel- oder Doppelhäuser mit einer ein- und zweigeschossigen Bauweise auf Grundstücken mit Flächen zwischen 389 und 566 Quadratmetern. Vorgesehen sind eine Wandhöhe von maximal 4,50 Metern und eine Firsthöhe von acht Metern. Die Zahl der Wohneinheiten ist auf zwei je Einzelhaus beziehungsweise eine je Doppelhaushälfte begrenzt, um eine ortsuntypische Verdichtung zu vermeiden. Die Häuser gruppieren sich um eine kleine Ringstraße, die von der Straße Unteres Ried abzweigt, nach Osten und Süden verläuft und dort wieder an die Verlängerung der bestehenden Straße anschließt. Im kommenden Februar sollen die Bauarbeiten beginnen. (hk)