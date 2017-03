Uhldingen-Mühlhofen Badische Weingeschichte(n) eröffnen WortMenue im Birnauer Oberhof

Den Auftakt zum zehnten literarisch-kulinarischen Festival der Stadt Überlingen bildet ein Weinkulturabend als Entree, gemeinsam präsentiert von SÜDKURIER, dem Markgräflich Badischen Rebgut, Riegel Bioweine und der Weinstube Birnauer Oberhof

Das literarische Entree zum diesjährigen WortMenue gehört dem Seewein, seiner badischen Heimat und der regionalen Küche. Auch das zehnte von der Stadt Überlingen veranstaltete literarisch-kulinarische Festival startet mit einem vom SÜDKURIER präsentierten Entree, das am Samstag, 22. April, 18.30 Uhr, Appetit auf die Lesungen bedeutender deutschsprachiger Autoren in Restaurants, Gaststätten und Lokalen macht, die dieses Mal vom 4. bis zum 18. Mai stattfinden.

Die 200 Gäste erwartet ein Abend mit viel Geschichte und Geschichten rund um den Badischen Wein, den es dazu als markgräflich-badischen Biowein im Glas gibt. Sie erleben den Schriftsteller Karl-Heinz Ott und den Kulturwissenschaftler Thomas Knubben, beide profunde Kenner von Wein und Weinkultur, im umgestalteten Birnauer Oberhof mit seiner völlig neu konzipierten Gastronomie. Das Haus Baden als Eigentümer hat in Dominic Müller, dem Eigentümer des traditionsreichen Hotels "Ritter Durbach", einen neuen Pächter gewonnen und setzt mit ihm komplett auf eine regional-badische Ausrichtung des Hauses, das künftig nicht mehr "Restaurant" heißen wird, sondern "Weinstube". Derzeit laufen die Umbauarbeiten im Oberhof mit Hochdruck. Am 1. April ist Wiedereröffnung, die allerdings lediglich der Startschuss für das "soft opening" sein wird, wie Daniel Hormann erläutert. Er ist der Verantwortliche des Ritter Durbach vor Ort. "Das WortMenue Entree wird unsere erste richtig große Veranstaltung sein", beschreibt er.

Dass der Oberhof künftig "Weinstube" heißt und es eine fortan eine ganz unexotisch bodenstäng badische Küche geben wird, ist als Programm von den Eigentümern verordnet: Bernhard Erbprinz von Baden als Generalbevollmächtigter des Hauses Baden und sein Bruder Michael Prinz von Baden, Geschäftsführer des Weingutes Markgraf von Baden, setzen bewusst auf diese Ausrichtung. Mit ihr hätten sie in ihrer Weinstube von Schloss Staufenberg "beste Erfahrungen" gemacht, sagt Prinz Michael. Der 380 Meter hohe Staufenberg in der Ortenau ist neben den Lagen am Bodensee der zweite Rebenstandort der Hauses Baden. Seit 2012 ist dort das Hotel Ritter Durbach Kooperationspartner. Dominik Müllers auf Schloss Staufenberg entwickeltes Qualitätskonzept soll er nun auch auf dem Birnauer Oberhof umsetzen. „Ein kompetentes Team und der Fokus auf heimischer Küche aus regionalen Erzeugnissen in Verbindung mit den großartigen Weinen des Weinguts Markgraf von Baden sind hierfür die wichtigsten Komponenten“, teilte das Haus Baden im Januar mit.

Die Gäste des vom SÜDKURIER präsentierten WortMenue-Entrees werden die Küche der Weinstube erleben und dazu gibt es einen Aperitiv und eine Weinprobe genau jener Weine, die rund um den Oberhof und die Klosterkirche Birnau wachsen. Hier stehen die Stöcke für die Bioweine des Hauses Baden, die unter dem Label "Markgräflich Badisches Rebgut" in Kooperation mit der Fachfirma Riegel Bioweine aus Orsingen ausgebaut werden. Gemeinsam mit dem Haus Baden wird Peter Riegel die Weine vorstellen.

Auch wenn Karl-Heinz Ott in seinem neuesten Roman "Die Auferstehung" literarisch mit den teuersten aller Rebensäfte spielt, dem unerschwinglichen Pétrus aus dem Pomerol und dem noch viel teureren Romanée-Conti aus dem Burgund, so ist der aus württembergischen Ehingen an der Donau stammende Weinkenner und Verfasser der "Heimatkunde Baden" (2007) doch auch ein Kundiger hiesiger Gewächse. Dem Bodensee verbunden ist der unter anderem mit dem Alemannischen Literaturpreis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis gewürdigte Literat auch durch seine Partnerin Theresia Walser aus Überlingen, mit der zusammen er mehrere Theaterstücke verfasste.

Thomas Knubben wird den Gästen von und über "Seewein" erzählen. So heißt das 2016 als Begleitbuch zum Meersburger "Vineum Bodensee" erschiene Begleitbuch, das "erstmals eine umfassende und länderübergreifende Kulturgeschichte des Weinbaus am Bodensee" bietet, wie es bei der Vorstellung gelobt wurde. Der in Ravensburg lebende Professor für Kulturwissenschaft und Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ist Herausgeber dieses Standardwerks zum Bodenseewein, für das er selbst mehrere Beiträge verfasst hat.



Vorverkauf

Wer bei dem Literarischen Entree "Badische Weingeschichte(n)" am Samstag, 22. April, 18.30 Uhr, in der neuen "Weinstube Birnauer Oberhof" mit dabei sein möchte, kann Eintrittskarten im Vorverkauf ab dem morgigen Freitag, 17. März, für 29 Euro erwerben. Entweder online auf der Homepage des Festivals WortMenue (siehe Adresse unten) oder direkt bei der Kur- und Touristik GmbH Überlingen am Landungsplatz.

Den literarischen Teil des Abends gestalten der Schrifststeller Karl-Heinz Ott und der Kulturwissenschaftler Thomas Knubben. Außerdem beinhaltet der Eintritt einen Aperitiv sowie eine fachlich kommentierte Weinprobe mit drei Bioweinen des MarkgräflichBadischenRebgutes. Aus der Küche der Weinstube Birnauer Oberhof kommen badische Leckereien.

Der Weinkulturabend "Badische Weingeschichte(n)" wird gemeinsam präsentiert vom SÜDKURIER, dem MarkgräflichBadischenRebgut, Riegel Bioweine und der Weinstube Birnauer Oberhof. Die Moderation hat SÜDKURIER-Redakteur Martin Baur.

Kartenvorverkauf unter: www.wortmenue-ueberlingen.de