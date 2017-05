Uhldingen-Mühlhofen B31-Umleitung: Bei nächstem Bauabschnitt allernorts Tempo 30

Regierungspräsidium Tübingen reagiert auf Beschwerden, nächste Umleitung kommt mit mehr Begrenzungen der Geschwindigkeit

Die Einrichtung von Tempo 30 an der Hauptstraße in Mühlhofen im Zuge der B31-Umleitung hat beim nächsten Bauabschnitt Folgen: "Im nächsten Bauabschnitt ab 26. Juni wird eine solche Beschränkung in allen Ortsdurchfahrten entlang der Umleitungsstrecke gelten", kündigt Steffen Fink, Pressesprecher beim Regierungspräsidium, an.

Er begründet die Vorgehensweise: "Zunächst wurde eine Beschränkung der Geschwindigkeit in den Ortsdurchfahren von Mühlhofen und Oberuhldingen nicht für erforderlich gehalten." Das werde im Einzelfall geprüft, Gründe könnten besonders Verkehrssicherheit, Lärmschutz, Vorbelastung sowie Zusatzbelastung sein. Edgar Lamm, Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen, bedauert die erste Einschätzung: Regelmäßig äußere er bei Umleitungen gegenüber dem Regierungspräsidium den Wunsch, die Geschwindigkeit zu reduzieren. "Der Lastwagen-Verkehr, der über das Hinterland umgeleitet wird, ist eine große Belastung", sagt er. Doch die Gemeinde könne nur Wünsche äußern. Dabei habe er viele Beschwerden gehört.

Die Beschwerden gingen nach Einrichtung der Umleitung auch direkt in Tübingen ein, am Freitag reagierte die Behörde mit Anordnung von Tempo 30. Man habe die Hinweise geprüft und in Abstimmung mit der Polizei gehandelt, sagt Fink. Dass diese Geschwindigkeitsreduzierung bis zur Beendigung des ersten Bauabschnitts nur wenige Tage galt und ab dem heutigen Dienstag wieder außer Kraft ist, habe laut Pressesprecher die Überlegungen nicht beeinflusst. Eine Lösung für Unteruhldingen ist laut Bürgermeister Lamm übrigens auch beim nächsten Abschnitt nicht in Sicht, da die Lastwagen dort eigentlich nicht fahren dürfen und das kontrolliert werden müsste.