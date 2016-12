Uhldingen-Mühlhofen B 31-Umleitungsstrecke: Beschädigtes Auto nachts stehen lassen und heimgegangen

Nach dem Unfall bei Uhldingen-Mühlhofen informierte der Fahrer die Polizei, die ihn mit 0,5 Promille zuhause antraf.

Von Überlingen in Richtung Meersburg fahrend, kam ein 33-Jähriger mit seinem VW am frühen Donnerstag gegen 2 Uhr im Bereich der zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden Umleitungsstrecke neben der Bundesstraße 31 zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Leitplanke. Wie die Polizei weiter beschreibt, fuhr er dann nach links und prallte gegen mehrere Warnbaken. Das Auto ließ er dann auf der rechten Fahrspur stehen und verständigte die Polizei. Da an der Unfallstelle niemand mehr anzutreffen war, beauftragten die Beamten einen Abschleppdienst. Einsatzkräfte der Straßenmeisterei reinigten die Fahrbahn von erheblichem Schmutz und Fahrzeugteilen. Als der mutmaßliche Fahrer gegen 4 Uhr an seiner Wohnanschrift in Überlingen festgestellt wurde, stand er unter dem Einfluss von knapp 0,5 Promille, heißt es weiter im Polizeibericht. Deshalb habe der Bereitschaftsstaatsanwalt die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet, falls der Unfallverursacher behaupte, er habe erst nach dem Unfall getrunken.