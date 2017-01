Uhldingen-Mühlhofen Auszeichnungen für Arbeit im Ehrenamt und sportliche Erfolge

Der Neujahrsempfang in Uhldingen-Mühlhofen stand ganz im Zeichen des Danks an die Bürger. Siegfried Burgermeister, Hans Roll sowie die Brüder Ben und Leo Büchel wurden für ihre Verdienste geehrt.

Uhldingen-Mühlhofen – Für langjährige besondere Verdienste im Ehrenamt hat Bürgermeister Edgar Lamm beim Neujahrsempfang im Welterbesaal der neuen Tourist-Information Siegfried Burgermeister mit der Bürgermedaille in Gold ausgezeichnet. Hans Roll erhielt die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für langjährige Verdienste im Ehrenamt.

Seit Jahrzehnten ist Siegfried Burgermeister laut Lamm „in wirklich vorbildlicher Weise ehrenamtlich tätig“. Besonders engagiert ist der mittlerweile pensionierte Postler in der fünften Jahreszeit. Seit 1976 ist er aktives Mitglied beim Narrenverein Mühlhofen, war von 1986 bis 2006 insgesamt 20 Jahre lang dessen Präsident und jetzt Ehrenpräsident. Er habe in dieser Zeit den Narrenverein und seine Zünfte wie kein anderer geprägt und stetig vorangebracht. Die Pflege der Tradition sei für Burgermeister sehr wichtig, seine Büttenreden kennzeichneten den echten Fastnachter und seien von einer unnachahmlichen Originalität geprägt. Auch im VAN sei der Name Siggi Burgermeister zu einem Markenzeichen geworden, sei er doch im Oktober 2007 zum Präsidenten des VAN gewählt worden.

„Er repräsentiert damit 56 Vereine aus einem sehr großen Gebiet mit den Regionen Alb-Donau, Bodensee und Oberschwaben. Herr Burgermeister ist im ganzen Land präsent und auch bei Empfängen in der hohen Politik mit dabei und er ist damit auch ein guter Botschafter unserer liebenswerten Pfahlbaugemeinde“, betonte Lamm. Darüber hinaus ist der Ausgezeichnete den Schilderungen des Rathauschefs zufolge seit über 50 Jahren aktiver Musiker beim Musikverein Mühlhofen. „Seit 1966 spielt er nicht nur das Flügelhorn, sondern er führt oft als Ansager mit seiner ihn kennzeichnenden einmaligen Art durchs Programm“, so Lamm. Vor einem Jahr hat ihn der Blasmusikverband Baden-Württemberg für 50 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit zum Ehrenmitglied im Blasmusikverband Bodenseekreis ernannt. Darüber hinaus war Burgermeister 1996 Gründungsmitglied des Vereins Dancing Wolves. Im Dezember hat er eine weitere Aufgabe übernommen: Bei der Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde hatte er seinen ersten Auftritt als Nikolaus der Gemeinde. Lamm sagte: „Die Seniorinnen und Senioren waren fasziniert von ihrem Nikolaus und wir haben ihn gleich für die nächsten Jahre fest gebucht.“ Für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten hatte der 65-Jährige bereits 1997 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und 2007 die Bürgermedaille in Silber der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen überreicht bekommen.

Hans Roll, seit 1975 Mitglied im Schützenverein Oberuhldingen, ist aktiver Kurzwaffen- und Vorderladerschütze und Teilnehmer beim Auflageschießen. Lamm bezeichnete ihn als „guten Geist des Vereins“, es fänden praktisch keine Arbeitseinsätze und keine Veranstaltung statt, bei denen er nicht aktiv tätig sei. Roll war von 1979 bis 1987 und noch einmal von 2001 bis 2015 Vorsitzender des Vereins. Seit 1988 ist er auch Ehrenvorsitzender des Schützenvereins. Alle großen Bauvorhaben des Schützenvereins wurden Lamm zufolge unter der Regie von Roll in Angriff genommen. Im Jahr 1979 war er auch der Initiator des Freundschaftsschießens mit der Patenbatterie der Gemeinde, dem dritten Artilleriebataillon 295 aus Stetten am kalten Markt.

Die erste Ehrung aber wurde den Brüdern Ben und Leo Büchel zuteil: Sie wurden für besondere sportliche Verdienste ausgezeichnet. Ben Büchel ist 17 Jahre alt und belegte im Mai 2016 bei den Deutschen Junioren-Tischtennismeisterschaften für Gehörlose in Essen den zweiten Platz. Derzeit spielt er in der zweiten Herrenmannschaft des TSV Mühlhofen und zusammen mit seinem zwölfjährigen Bruder Leo in der Verbandsliga Jungen U18; die höchste Jugendliga innerhalb des Verbands. Leo Büchel belegte bei der Südbadischen Rangliste Jungen U13 in Wehr am Oberrhein im April den zweiten Platz.

Ehrungen