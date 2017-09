Uhldingen-Mühlhofen Annäherung bei der Freiwilligen Feuerwehr

„Wasser marsch“ hieß es, als die Beschäftigen des Bildungs-, Begegnungs- und Förderzentrums (BBF) der Liebenau Teilhabe in Uhldingen der Einladung der Freiwilligen Feuerwehr gefolgt waren.

Glücklicherweise musste kein Brand gelöscht werden. Die Mutigen konnten sich hingegen im Sprühregen aus dem Wasserschlauch abkühlen. Die meisten Beschäftigen wohnen seit Januar in Uhldingen, ganz in der Nähe des BBF. "Begegnungen wie beim Besuch der Feuerwehr bereiten nicht nur Freude, sondern sind ein wichtiger Schritt beim Ankommen in der neuen Heimatkommune", teilt Daniel Krüger von der Stiftung Liebenau in einem Pressetext mit.

Beschäftigte und Mitarbeiter des BBF, Feuerwehrleute und einige Kinder: Rund 30 Personen bevölkerten den Vorplatz des Feuerwehrhauses. Für die Beschäftigten gehörte unter anderem eine kurze Fahrt in einem 250-PS-starken Fahrzeug zu den Höhepunkten. Interessant war für manche auch das Besteigen des Fangkorbs am Ende der Drehleiter. Nur die Fahrt in luftige 30 Meter Höhe blieb den Gästen aus Sicherheitsgründen verwehrt.

Seit April ist das BBF der Liebenau Teilhabe in Betrieb. "Bis zu 24 Menschen mit geistiger Behinderung finden hier eine Tagesstruktur und Förderangebote", wie Matthias Grupp, der Leiter vor Ort, erzählt. Die meisten der Beschäftigten leben in Uhldingen in einem neuen Haus, das ganz in der Nähe ist und ebenfalls von der Liebenau Teilhabe betrieben wird. Das BBF-Gebäude hat neben Büros und Betriebsräumen drei Gruppenräume, jeweils ausgestattet mit einer Küche und einem Zugang zur Terrasse. Hinzu kommt ein Multifunktionsraum, den alle nutzen können. Physiotherapie und Logopädie kommen ins Haus. „Hier können Betreute schnell zur Ruhe kommen“, schildert Grupp. Fähigkeiten und Bedürfnissen wird laut Pressemitteilung mit kreativen Tätigkeiten nachgegangen. Einmal in der Woche ist Backtag. Ab Herbst wird eine Ehrenamtliche aus Heiligenberg wöchentlich einen Vorlese-Vormittag gestalten.

Überhaupt sind Ehrenamtliche „herzlich willkommen“, sagt Grupp. In einem Sozialraum anzukommen und dazuzugehören, brauche Zeit und müsse engagiert begleitet werden. In Uhldingen seien die neuen Bewohner und Beschäftigten auf einem guten Weg. Die ersten Kontakte seien geknüpft, wie der Besuch der Freiwilligen Feuerwehr beweise. Einige Feuerwehrleute hatten die Menschen bereits zuvor kennengelernt und ihnen ihre Ausrüstung vorgeführt.